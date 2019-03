"Con el plan de viviendas vamos a crear unos 1000 nuevos puestos de trabajo"

Uno de los pilares de las propuestas de Carlos Zimerman es la obra pública mixta, eso va a llevar a la creación de cientos de puestos de trabajo, hablamos con Zimerman y nos comentó:

" Con el plan de viviendas que tenemos pensado lanzar desde el minuto uno de nuestra gestión, vamos a crear unos mil puestos de trabajo nuevos, hay que tener la voluntad política y no querer tener a la gente de rehén"

¿De que manera se puede generar trabajo?

Vamos a hacer el más importante plan de viviendas que se tenga memoria en la ciudad, eso va a generar muchísimos puestos en forma directa e indirecta, es posible solo si se tiene la voluntad, Castellano no la tiene, el quiere rehenes, dice que trabaja para la gente pero es mentira, trabaja para la el y para sus amigos.

¿Que otra obra puede generar trabajo en forma inmediata?

La reparación de las veredas va a ser otro motor importante en el primer año de gobierno, vamos a impulsar la reparación de las mismas en su totalidad, con fondos de los frentistas, a la Municipalidad no le va a salir nada. También tenemos previsto un gran plan de forestación para prevenir los grandes vientos que hoy afectan a la ciudad y con aportes privados vamos a generar un desarrollo urbanístico para sectores medios de la sociedad, la construcción de viviendas va a ser el gran motor de todo nuestro gobierno, eso va a permitir que se vuelque mucho dinero en la sociedad. Se puede hacer con esfuerzo y con ganas, es cuestión de querer hacerlo, coincido con Castellano, la municipalidad no es para cualquiera, hay que tener ideas, ganas y por sobre todo no estar atado a la política vieja, Castellano lo está, yo no.

¿La inseguridad pasó a un segundo plano en su campaña?

De ninguna manera, vamos a tener un diálogo adulto con las fuerzas provinciales y nacionales que están en Rafaela, ya comenzamos a dialogar con todos y le vamos a sumar a la GUR y in Centro de Monitoreo al servicio de esas fuerzas, no nos vamos a pelear como chicos de la escuela como hoy lo hace Castellano.

Por uúltim Zimerman manifestó:

"Viene una Rafaela diferente, no por que descubrimos el "agujero del mate", si no, por qué tenemos ganas de trabajar, actuamos con seriedad y respetamos al vecino, todo lo contrario de lo que hace Castellano.