Miguel Lifschitz: “Roberto Lavagna es el candidato más apropiado, con más atributos”

El gobernador de Santa Fe volvió a impulsar la candidatura presidencial del ex ministro de Economía. Ya habían estado juntos en San Juan.

"Creo que Lavagna es el candidato más apropiado, con más atributos en este momento". Así el ex ministro de Economía recibió el respaldo del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, a su precandidatura presidencial. Luego de que esta semana se mostraran juntos en la feria ExpoAgro, en la ciudad bonaerense de San Nicolás, Lifschitz salió a apoyarlo en los medios aunque remarcó que "no hay que endiosar a nadie".

"Probablemente no sea el único, no hay que endiosar a nadie, ni pensar que hay un solo salvador, en esta coyuntura el doctor Roberto Lavagna aparece como un dirigente con muchos atributos que harían más fácil encarar un proceso como el que yo planteo. Es un hombre de diálogo, puede representar la figura necesaria para este momento de la Argentina, para una transición que nos saque de la incertidumbre", señaló Miguel Lifschitz al programa Foja Cero de radio La Red.

"Ha sido un ministro exitoso en un momento, quizás el más difícil de los últimos 30 años, luego del gobierno de la Alianza, y nos sacó adelante como país", dijo, y agregó que es una persona "valorada tanto por el peronismo como por el radicalismo".

"Creo que puede representar una transición que nos saque de la incertidumbre y nos ponga en un camino de acuerdos", definió Lifschitz, que el miércoles acompañó a Lavagna a una recorrida por varios stands de la muestra del campo. Ese día también los acompañó la intendenta socialista de Rosario, Mónica Fein, y las funcionarias Verónica Gesse y Erica Hynes, de la provincia de Santa Fe.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Marcelo Tinelli, que hace una semana dijo que Macri y Cristina Kirchner son las dos caras de una misma moneda y que además, también apoyó a Lavagna. Consultado sobre si coincide con la definición del conductor de TV, Lifschitz dijo: "En alguna medida sí aunque representan cosas distintas, usan la misma herramienta de la política y no es la más recomendable, los buenos períodos de Gobierno no han surgido de esa manera sino de momentos de gran consenso sobre un proyecto, la política es fundamentalmente acuerdo y diálogo, no disputa permanente."

Y también habló de la grieta: "La grieta, la polarización extrema, puede servir eventualmente para ganar una elección, pero es contraproducente para construir un proyecto de gobernabilidad de la Argentina y políticas de largo plazo."

Con información de www.clarin.com