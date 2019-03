Landriel: "Con Zimerman vamos a bajar un 30% los impuestos municipales"

"La baja de de un 30% de todos los impuestos municipales va a ser posible y ese porcentaje puede aumentar si se cumplen determinadas condiciones, nuestra municipalidad no va a ahorcar a sus vecinos"

El pago de la tasa municipal siempre levanta polvareda, hay vecinos que se quejan que la misma es muy cara y que los aumentos son más que importantes.

Carlos Landreil, candidato a primer concejal por el espacio liderado por Carlos Zimerman, nos explica como es el proyecto que tienen en mente para bajar un 30% los impuestos municipales y tener aún más beneficios en el caso de cumplir determinados requisitos.

"En primer termino quiero aclarar que el beneficio va a ser para aquellos vecinos que no tengan deuda posterior al 20 de Enero del 2020, por lo que en nuestro proyecto se le va a dar la posibilidad de solucionar el problema de deudas hasta esa fecha, el convenio de pago se va a entender como un libre de deuda"

¿Específicamente como serían las características del proyecto a implementar?

El vecino que no tenga deudas, o bien haya celebrado un convenio de pago antes del 20 de Enero de 2020, va a poder acceder al 30% de descuento en los impuestos municipales.

Además, va a poder obtener un 10% de descuento extra por pago único y de contado. En el supuesto de hacer el pago en forma online se va a poder beneficiar con un 3% extra.

La idea es que los vecinos puedan pagar sus impuestos. Entendemos que con esta modalidad de pago, la morosidad actual que es mayor al 22% según datos de la misma Municipalidad, va a poder bajar a niveles mucho menores, eso nos va a beneficiar mucho como Municipalidad.

También vamos a implementar el pago por débito automático, por lo cual, quienes adhieran a esta modalidad, se van a ver beneficiados con el no pago de la última cuota, es decir la número 12. De esta manera se van a poder optimizar muchos recursos, hay que ir hacia una Municipal digital en serio, no lo que es hoy, que directamente está atrasada años con respecto a otras municipalidades similares.

¿Quienes quieren poner un negocio se quejan de las trabas que hoy tienen para ello, que propuestas tienen?

Ese es un verdadero problema que hoy no tiene solución, pero que nosotros seguramente va a cambiar. En primer termino vamos a darle la posibilidad al que pone un comercio de tener aire, de no asfixiarlo, de no tomarlo como un enemigo, todo lo contrario, vamos a alentarlo a trabajar y dar trabajo. Quien ponga un pequeño comercio va a tener la posibilidad de tener 6 meses de gracia en el pago de derecho de registro e inspección, esto por supuesto va a ser para pequeños comercios. Nosotros queremos que a todos les vaya bien y que se generen nuevos puestos de trabajo.

Por último le preguntamos a Landreil sobre la planta de empleados municipales y dijo:

Zimerman ya fue categórico, todos los empleados municipales van a quedar, quizá se les reasigne lugar de trabajo a algunos, pero que se queden tranquilos, nadie va a ser despedido, todo lo contrario, Zimerman entiende que hay que aumentarles el sueldo, que el que tienen hoy es bajo.