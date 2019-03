Una asociación ilícita con el FMI

El Kirchnerismorevivió en nuestro país una vieja antinomia que formó parte vital de su estrategia populista del "divide y reinarás", nuevamente en Argentina se volvieron a escuchar epítetos como gorilas y oligarcas, significados que muchos jóvenes ni siquiera conocen su origen. Partieron en dos al país.

Cambiemos, lejos de intentar unir a la sociedad y dejar atrás esta ideología antigua se ocupó de exacerbarla, y de hecho aún se vale de ella para intentar conseguir perder por poco en las próximas elecciones.

Una Argentina dividida no va a resistir las reformas que el próximo gobierno, cualquiera sea deba realizar, a partir del desastre de estos últimos 16 años, tampoco podrá sobrellevar el inicio de la Peor Crisis de la Historia que, aunque ya ha dado comienzo, todavía ni se aproxima a su plenitud.

Una inflación interanual del 51,3% que en alimentos supera el 87%, más tasas de interés del 64% ya es una catástrofe, porque han pasado 3 años y medio de un Gobierno que vino a controlar las variables mas urgentes y no pudo, las agravó.

Para colmo de males nos endeudó hasta la médula y, para completar esta obra maestra del terror tuvimos que volver al FMI para intentar cumplir con el Plan Llegar a Octubre, este acto final es, a mi juicio otra Traición a la Patria y, además, una asociación ilícita con el Fondo Monetario Internacional.

¿Por qué hablamos de asociación ilícita? Porque la autorización para vender US$ 8.600 millones de US$ 60 millones diarios es de una ilegitimidad absoluta.

¿Puede, luego, el FMI pretender que Argentina le siga pagando la deuda si es el propio organismo el que ahora la estaría incentivando con el fin de influir con en las elecciones?

¿Con qué cara más tarde vendrían a decir que hay que pagarles?

Debe quedar muy claro lo que se estaría haciendo en el caso de que se vendan en el mercado financiero dólares del FMI para pagar los bonos en pesos que vencen: se estaría traspasando deuda en pesos a deuda en dólares.

El billón de Leliqs que vencen cada semana y que arroja una tasa efectiva anual superior al 85%, si tomamos que las coloca al 63% de promedio garantiza conjuntamente con transferir deuda en pesos a dólares en un default garantizado.

Pero, además, esas Leliqs en algún momento deberán ser honradas, mucho antes de las elecciones en su gran mayoría, en consecuencia no va a alcanzar con subir encajes, no va a alcanzar con subir las tasas a tres dígitos, no va a alcanzar con un Plan Bonex, porque a los bancos los dejaría sin liquidez y la emisión por un lado o por el otro será inevitable, sumado al repudio al peso de los grandes tenedores y fondos, la hiper inflación también esta garantizada.

Hace seis meses el dólar mayorista se operaba a $ 42, hoy luego de haber ido del 74% al 44% y de ahí al 64% y subiendo con las Leliqs, con una inflación del 51%, se intenta mantener un valor del tipo de cambio que "no haga ruido", para ver si tienen suerte, y Cristina Fernandez de Kirchner se presenta, el mercado mira para otro lado y ganan en Octubre. Es de tal gravedad, de una total falta de escrúpulos lo que están haciendo, que la Traición a la Patria cada vez se les ajusta mas.

Mayo, Junio y Julio, a mi juicio, el contexto social, económico y financiero va a cambiar todo el escenario que analistas políticos vienen ensayando para el mes de Octubre. El campo, en el mejor de los casos, va a liquidar un 30% de la cosecha y con precios un 20% mas bajos que el año pasado. La renovación de Plazos Fijos irá a medida que se vaya agravando mas aún la economía real migrando hacia el dólar, por supuesto que los grandes fondos ya han iniciado ese proceso y gozan de la salida que les brinda el FMI con esos US$ 60 millones diarios, más los que rifa el Banco Nación provenientes del ANSeS.

Pero durante ese trimestre, y a medida que las encuestas marquen lo que se percibe en la calle, el mercado pisará a fondo el acelerador y llevará a nuestra economía hacia el Triple Tres, tres dígitos para el dólar, para las tasas de interés y para la inflación interanual.

No pertenecemos al grupo de los que creen que llegan a Octubre, tenemos dos razones empíricas que nos avalan, el económico y el político.

La tercera vía a través de Roberto Lavagna jugará un rol fundamental durante los próximos noventa días, nos tocará nuevamente viajar a 501 Km para evitar votar al mal menor.

Pero entre la política, los sindicatos, empresarios traicionados y la clase media ahogada no habrá lugar ni para Mauricio Macri y mucho menos para una devaluada Cristina Fernandez desfilando por los tribunales en juicios orales. Además, Argentina nunca vuelve al pasado.

Nuestro país, durante los próximos 2 años tendrá un desafío sin precedentes históricos. La peor crisis de la Historia Argentina, que recién comienza, no podrá sobrellevarla con sus ciudadanos divididos y defendiendo cada uno lo indefendible con argumentos que no se pueden comprobar en los hechos.

Ambos gobiernos, el Kirchnerismo y la Alianza Cambiamos nos llevaron a un desastre sin precedentes que muchos aún no logran percibirlo en su magnitud, créame lector, a nadie le va a quedar dudas conforme transcurran las semanas.

Cerrar la grieta pasa a ser una prioridad fundamental para sobrellevar lo que viene en nuestro querido y quebrado país.

