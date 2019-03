Peligroso faltante de vacunas en Rafaela

El pasado lunes se dio a conocer desde el Programa Provincial de Inmunizaciones que la situación de faltantes de partidas de vacunas se complejiza en todo el país, y ahora fue el turno de Santa Fe. Se informó la ausencia de dosis en seis productos clave, la mayoría de ellos que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, gratuito y obligatorio, entre ellas Triple Viral, Salk, Sabin Oral, Rotavirus, HPV y Anti Fiebre Amarilla.

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, advirtió días atrás que en lo que va de 2019 el Gobierno nacional entregó a Santa Fe solo el 25 por ciento de las dosis de vacunas acordadas por convenios: "El año pasado tuvimos el faltante del meningococo y cerramos con la entrega del 50 por ciento de lo que debíamos tener, lo que condiciona que algunos niños no pudieran iniciar o completar su esquema de vacunación". El comunicado oficial de Salud de Santa Fe concluye: "Dado que las vacunas son Nacionales y su adquisición depende de la Secretaría de Salud de la Nación a través de la DINACEI, así como de su distribución a las provincias, solicitamos su colaboración informando de esta situación a la población debido a la falta del insumo en los Vacunatorios".

Ante la noticia Castellanos dialogó con el Director del nosocomio local Dr. Jorge Bertram, quien aseguró que en Rafaela "por el momento no se está sintiendo la faltante". Si bien la situación no se replica en nuestra ciudad Bertram resaltó "estamos altamente preocupados porque estamos observando que a nivel Provincia no se está recibiendo desde Nación, no solo las partidas de los programas de vacunas, sino que también hay irregularidades en los tratamientos crónicos".

Consultado al respecto explicó que el programa de vacunación nacional "se refiere a todo lo que es atención primaria de la salud, y debe estar cubierto". Y sobre los tratamientos crónicos indicó que se trata de "diabetes, hipertensión, anticoncepción, que son programas que el Gobierno Nacional tiene que cumplir". Y agregó "sería importante que nosotros, no solo como Hospital o como Ministerio de Salud, se preocupen otros funcionarios para que averigüen, y nos digan de qué forma se va a regular esta situación".

Lo cierto es que en la ciudad hay stock, «pero no tenemos el cálculo hasta qué tiempo podemos contar con las vacunas, hoy por el trabajo prolijo que está llevando nuestro personal y el trabajo de desempeño del personal que integra los distintos centros de salud, hoy por hoy la cobertura está presente. Pero nos atemoriza porque vienen los períodos de alta demanda y estos programas no se tienen que dejar caer", sentenció.

La situación no ocurre solo en territorio santafesino. Entre Ríos fue otra provincia que realizó el reclamo recientemente. El mes pasado, ante la queja de vecinos que recibían la negativa en los centros de salud, el Ministerio de Salud provincial emitió un comunicado donde sostiene que en su distrito "se está haciendo notar la falta de algunas vacunas producto de que Nación no está garantizando la provisión normal.

Se está distribuyendo a modo de goteo y a raíz de ello actualmente hay faltantes de Sabin, Meningo, algunas gamma globulina, antigripales y triple bacteriana". Y acotan: "Las provincias quedan a expensas de una situación que las supera producto de que por ley no pueden salir a comprar vacunas por su cuenta y como consecuencia de ello todo queda reducido a agilizar de modo permanente el reclamo ante las autoridades de la Secretaría de Salud de la Nación".

