"Mestre puede ser quien lidere un nuevo tiempo Radical a nivel Nacional"

Carlos Zimerman es el candidato de la UCR a la intendencia de la Ciudad de Rafaela, nacido en Córdoba, Zimerman conoce muy bien el paño y por sobre todo a los radicales. En una charla mano a mano con el diario digital Tiempo de Santa Fe, habló de la realidad del centenario partido a nivel nacional y de como va su campaña a la intendencia en Rafaela.

¿Resucitó la UCR a nivel nacional?

Yo diría que se despertó, el radicalismo nunca estuvo muerto como para resucitar, yo soy muy cuidadoso de los conceptos y cuando se trata de la UCR más todavía, lo que sucede es que la gente y algunos dirigentes se están dando cuenta que este modelo de Macri no va más, que llegó a su fin y que el país político y la ciudadanía en general está mirando a la Unión Cívica Radical. Siempre digo que cuando el país está necesitado de democracia, mira a la UCR y si bien no se puede hablar de una carencia democrática, si podemos decir que hay muchas cuentas pendientes y que llegó la hora de saldar las mismas. La democracia cumple este año 36 años, ya es hora de saldar algunas deudas, que mejor que el radicalismo para hacerlo, es el partido más democrático que hay, no solo en Argentina, si no, en América Latina.

¿Quién es la figura que puede representar a ese radicalismo que se revela y quiere ser protagonista?

Hay muchos dirigentes, viene una generación nueva, con mucha fuerza y ganas y los que ya tenemos algunos años pero no nos resignamos a que se nos pase el último tren, estamos dispuestos a pelearla y no dejar nada, creo que estamos en las puertas de tener un presidente Radical.

¿Pero concretamente quién puede ser esa persona?

Ramon Mestre sin lugar a dudas demostró con su actitud que tiene condiciones, fuerza, carácter y voluntad. No nos olvidemos que Mestre tiene ADN RADICAL y sabe mucho de estas batallas, el puede ser la persona que lidere un nuevo tiempo Radical, puede ser quién le devuelva el prestigio al partido a nivel nacional.

Mestre no tuvo empacho en pararse frente a los poderosos de Buenos Aires y les demostró que no lo van a llevar de las narices, eso es lo que queremos los Radicales.

En Santa fe lo tenemos a Sebastía Cáceres, el hijo del "Changui", un joven de 38 años con 25 de militancia, no cualquiera tiene esos antecedentes, Cáceres es otro que tiene ADN RADICAL , en Rafaela también demostramos que es posible encarar un proyecto Radical y le dijimos no a quienes querian que nos encolumnemos detrás de dirigentes que no nos representan y hoy estamos primeros en las encuestas, demostrando que la gente respeta a quienes les "paramos el carro" a los "pitucos" de Buenos Aires.

¿Se adelantó a mi pregunta, como viene la campaña en Rafaela?

Excelente, estamos muy bien, trabajando como nunca y demostrandole a la sociedad que es posible una propuesta Radical pura y auténtica, "Somos la Unión Cívica Radical" y estamos orgullosos de ello. Logramos que en el Departamento Castellanos, Sebastían Cáceres que va como primer candidato a Diputado, hoy sea una opción para la región y la provincia y el 16 de Junio, seguramente junto a José Zimerman van a ingresar a la Cámara Baja, con la bandera de Santa Fe bien alto y un poquito más baja, la de la UCR, va a ser un momento inolvidable, para ello trabajamos