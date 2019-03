Panorama Político en Rafaela

Como todos los Viernes, reproducimos parte de la editorial política del Diario La Opinión

ZIMERMAN EN

EL RADICALISMO

Uno de los precandidatos a intendente, Carlos Zimerman, se define como radical desde siempre. Sin embargo, por esas cosas de la política terminó con su espacio "Recuperemos Rafaela" aliado del partido que tiene como referente al diputado provincial, Rubén Giustiniani, denominado Igualdad y Participación.

De todos modos, Zimerman pidió autorización a la concejala y presidenta del Comité Rafaela de la UCR, Alejandra Sagardoy, para utilizar la sede radical de calle Bolívar para las reuniones con sus equipos. Y en las fotos que compartió en las redes sociales ya se lo pudo ver en la planta alta de la Casa Radical. Ante todo, el diálogo.

VECINALES, EL

PRIMER PLATO

En 11 de los 41 barrios de Rafaela se desarrollarán este domingo las elecciones de autoridades de comisiones vecinales. Los distintos candidatos están caminando en los lugares donde viven para repartir folletos y alentar a los vecinos para que participen del proceso, teniendo en cuenta que no es obligación.

Lo que no deja de llamar la atención es que el oficialismo de barrio 9 de Julio, liderado por el actual titular de la Vecinal, Omar Sabena, se ha movilizado más que el resto. Convocaron a los medios para una presentación formal de la lista esta semana, en la que el propio Sabena admitió que no buscará la reelección pero se mantiene en la lista. Y además contrataron un vehículo para que transite las calles del barrio con la publicidad, invitando a los vecinos a acompañar la propuesta este domingo por la mañana.

Como es habitual, en la tarde del domingo se conocerán los resultados de los comicios barriales, un anticipo de este año electoral donde se deberá votar dos veces para autoridades locales y provinciales y otras dos veces para diputados nacionales, presidente y vice (primarias en agosto, generales en octubre). Y si hay balotaje, en noviembre también habrá que ir a elegir al sucesor de Mauricio Macri.

BONFATTI, A PURO

ENTUSIASIMO

En los salones del puerto de Santa Fe, Antonio Bonfatti lanzó su precandidatura a gobernador con un fuerte respaldo del socialismo y de un sector del radicalismo que ya no cuenta con el sello del partido. "¡Somos el valor de los hechos!" parece ser el leit motiv de la campaña del Frente Progresista para estas elecciones primarias, al menos es lo que repite cada vez que puede el propio Bonfatti. Fue el protagonista central de la nochecita del martes en Santa Fe, bien acompañada por su joven compañera de fórmula, Victoria Tejeda, y por el actual gobernador, Miguel Lifschitz, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales.

Después de casi 12 años en la Casa Gris, en el campamento socialista confían que pueden ganar las elecciones más allá de una eventual paridad con el peronismo según reflejan las encuestas.

No hay que olvidar que en el 2015, Roberto Miguel Lifschitz ganó por apenas un puñado de votos sobre el candidato de Cambiemos, el humorista Miguel Del Sel. Es decir, están acostumbrados a elecciones reñidas.





EL PRO SE DOBLA

PERO NO SE ROMPE

La referencia es a lo que sucede en Rafaela, porque en Córdoba se quebró totalmente. En esta ciudad todavía quedan broncas en segundo plano por lo que ha sucedido con la inesperada precandidatura a intendente del presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Bonino. "No supieron manejar la relación con otro macrista que es precandidato, Mauricio Basso. El PRO tiene tres precandidatos a intendente, no gestionaron el consenso. Ni siquiera respetaron los acuerdos en el Concejo, ni Lalo ni Hugo Menossi. Y la dejaron sola a Carina Visintini. Fragmentado como está, el PRO quedó malherido e incluso le complicaron los planes al postulante radical, Leo Viotti. Porque si finalmente el joven concejal triunfa en la interna, ¿cómo hará para lograr que sus adversarios se encolumnen detrás suyo para ir en busca del premio mayor, es decir la intendencia?". Así fue el diálogo en un pasillo del Concejo esta semana entre dos habitúes de la política y la legislatura local.

Incluso, el Bloque de Cambiemos no puede evitar la pérdida de confianza entre macristas y radicales. ¿Y si el día de mañana deben formar gobierno? Aunque quizás una eventual victoria cure las heridas.

A LAVAGNA, ¿LO

CONDENA EL PASADO?

Al menos así refleja la agencia estatal Télam. Ahora que Roberto Lavagna evalúa una candidatura presidencial y crece en su visibilización ante el electorado, desde la agencia de noticias que controla el Gobierno salieron sin sutilezas a presentar con tono negativo al dirigente que apoya, entre otros, el santafesino Lifschitz.

"El economista Roberto Lavagna, ex ministro de Economía del duhaldismo y el kirchnerismo, se mostró junto al gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, en la segunda jornada de la muestra Expoagro", señaló. Al asociarlo al kirchnerismo, un espacio atravesado por el disvalor de la corrupción, el Gobierno busca descalificar de entrada a Lavagna. Y de paso, por elevación, las esquirlas salpican al santafesino.