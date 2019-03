Diego Bossio: "Hay un show permanente de un lado y del otro"

El diputado nacional Diego Bossio se refirió a la Justicia argentina y planteó que “ni un juez es tan pulcro y tan transparente cuando falla para un sector ni tan malo cuando falla para otro sector”. Además, analizó la realidad del país y aseguró que tiene “la responsabilidad de construir una alternativa a un Gobierno que fracasó”.

“Hay que ser menos hipócrita”, sentenció, en una entrevista realizada en el programa La Lupa. En esa línea, remarcó que “cuando hay jueces que fallan a favor de determinado sector político son jueces de independencia judicial, cuando se someten a distintas presiones son jueces que tienen una militancia política”.

Además, opinó sobre la exposición del juez Alejo Ramos Padilla y señaló que “la justicia está absolutamente sospechada, pero quisiera que cada uno se ocupe de lo que se tiene que ocupar'. Asimismo, instó a cambiar la forma de elegís a los jueces y a los fiscales.

Por otro lado, y después de una jornada de movilizaciones y ollas populares, el legislador aseguró estar preocupado por “el 51,3% de inflación, en el marco de una declaración desafortunada de Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda, claramente hay tensiones sociales'.

De cara a las elecciones, Bossio apuntó que “hay actores políticos que yo respeto mucho, Miguel Lifschitz, gobernador de la Provincia de Santa Fe; Juan Manuel Urtubey, gobernador de la Provincia de Salta; Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba; Carlos Verna, gobernador de la Provincia de La Pampa, Rosana Bertone'. Además, resaltó a Lavagna y lo definió como “una persona muy respetada, mi última clase me la dio él con Aldo Ferrer'.

Por último, el diputado se mostró alegra de la posibilidad de que el peronismo se una en torno a Marcelo Tinelli. “A veces a nosotros no nos escuchan. Hay muchos dirigentes que dicen no, no hay un único camino como plantean Nicolás Dujovne, Marcos Peña, Jefe de Gabinete, Macri', finalizó.

Con información de www.elintransigente.com