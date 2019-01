Zimerman: "Soy Radical y quiero votar en la provincia a quién exprese los valores de la UCR"

Carlos Zimerman se refirió a su postura a nivel provincial con vistas a las elecciones a Gobernador y no despejó aun si va a ir por Cambiemos o por el Frente con el Socialismo

Carlos Zimerman sin lugar a dudas es la gran sorpresa a nivel político en nuestra ciudad y su campaña está dando mucho que hablar.

En un principio todo apuntaba a que Zimerman disputaría la interna en Cambiemos, pero luego se supo que mantuvo reuniones con la gente del Frente Cívico, más precisamente con representantes del NEO, la rama no macrista del Radicalismo.

Sin embrago en el día de ayer se lo vio al Dr. Carlos Zimerman en la Ciudad de Santa Fe, en una charla muy animada en el Hotel Los Silos junto a dirigentes del corralismo que lo convocaron especialmente para pedirle que participe de la interna de Cambiemos con su espacio y que apoye al Radical en su intento de ser elegido el próximo Gobernadorde la Provincia en las elecciones a llevarse a cabo el 16 de Junio.

Zimerman, que no le escapa mucho al micrófono, en esta oportunidad y ante una consulta específica, manifestó: " Soy Radical desde que me afilié al partido en el año 1982, nunca voté un candidato que no sea Radical, creo en los valores del Radicalismo y en estas elecciones voy a votar y vamos a apoyar al candidato que exprese esos valores, hay que recuperar el partido y que la sociedad vuelva a confiar en el radicalismo"

"Estamos primeros en las encuestas, con seguridad nuestro espacio va a gobernar Rafaela el próximo año, no me quiero apurar, ya vamos a decir en donde vamos a competir, el 22 de Febrero se va a saber" Concluyó Zimerman sin despejar nada por ahora