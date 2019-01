Una modelo denunció al actor Ricardo Darín por acoso

Tras las denuncias de las actrices Valeria Bertuccelli y Érica Rivas, la modelo Romina Seferian contó un episodio que vivió con el actor Ricardo Darín hace ocho años en un boliche y habló de “acoso”.

La modelo estuvo en el programa Incorrectas y contó cómo fue el episodio en 2011. “Yo estaba en el boliche con mis amigas, tenía 22 años. Ellos (Darín y familia) estaban en una mesa tomando tequila y cerveza. Ella se va al baño y él se me acerca, me pregunta si quería tomar algo, le digo que no y me mete la mano por un agujero de las calzas”, relató.

“Le digo ‘para, te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás’ y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada”, contó la modelo y explicó que su padre lee la borra del café en un restaurante armenio y que el actor lo conce.

“Ahí es cuando vuelve Florencia Bas, su mujer, nos ve en esa situación. Vino con una botella y dice ‘te voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas’. Se ve que son situaciones cotidianas. Sé por otras personas que ellos siempre tienen esos temas”, dijo Seferian.

En tanto, la actriz Nora Cárpera expresó que habló con Darín y Bas y que dijeron que esa noche estuvieron en el boliche en familia, pero fue otra la versión del hecho.

“La chica estaba bailando arriba de una mesa, se dobló el tobillo y cayó arriba del actor que estaba con un colega francés. Florencia se acercó y le dijo que saliera de ahí. En ese momento, entra la gente de seguridad y la sacan violentamente, tan violento fue que ellos interfirieron para que no sea de ese modo”, expresaron.

La modelo aseveró que estuvo siete años sin decir nada.”No cuento muchas otras cosas por miedo. Por ejemplo, él por medio de otro actor me ofreció plata, afuera del boliche. Yo me enfrenté a una persona que no tomé conciencia de quién era y ahí me asuste. Lo denuncié solo mediáticamente porque era muy chica. Es una persona que la conoce todo el mundo”, concluyó.