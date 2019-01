De no creer: la curiosísima petición de Luis Miguel que sorprendió a todos

Junto a las rosas blancas que suele solicitar para regalar en su show, Luis Miguelsorprendió con una lista y peticiones un tanto curiosas para su próximo concierto en Ecuador.

Según medios locales, la empresa So High Events encargada de llevar a Luis Miguel a Guayaquil, ya informó cuáles son los requerimientos del cantante. Entre las solicitudes, una marca de agua estadounidense, variedad de alimentos con menú vegetariano, frutas de la estación, un camerino pequeño decorado con velas blancas olor a vainilla, variedad de té, chocolates y rosas ecuatorianas formaron parte de las peticiones.

Pero lo que más llamó la atención fue que pidió un mapa con albergues y asilos cercanos al estadio para donar las bebidas y comestibles que no sean consumidos por la producción del concierto. Además, dejando ver su costado ecologista, pidió que no se emplee pirotecnia para el show y la separación de deshechos orgánicos, no orgánicos, papel, plástico y vidrio.

El cantante mexicano se presentará con su gira “México por Siempre” el próximo 13 de marzo, en el estadio Alberto Spedar de Guayaquil.

Desde su regreso a los escenarios, tras los problemas de salud y escándalos que enfrentó, Luis Miguel brindó más de 100 conciertos en México, Estados Unidos, España y América Latina.

La popularidad del cantante repuntó luego de la serie de Netflix en la que se contó su vida desde su infancia y hasta los años 90, cuando murió su padre, Luisito Rey.