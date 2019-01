La increíble técnica que usa la mamá de Leo DiCarpio para alejar a sus fans

Leonardo DiCaprio siempre ha tratado de proteger su vida privada a toda costa, a pesar de que tuvo algunos romances mediáticos con algunas de las modelos más famosas del mundo de la moda.



Su madre, Irmelin Indenbirken, es consciente de lo mucho que detesta su hijo las intromisiones en su intimidad y no duda en recurrir a medidas extrañas para espantar a los curiosos que se presentan con regularidad en la mansión que posee en Los Ángeles con la esperanza de cruzarse con el intérprete.

Según explicó la madre de DiCaprio espanta a manguerazos a esos fans demasiado curiosos, en especial a los que acuden como parte de las populares visitas guiadas por la ciudad que paran regularmente frente a la puerta de la vivienda.

“La madre de Leo siempre ha sido muy protectora y se ha propuesto mantener a raya a los turistas. No es la primera vez que echa mano de la manguera del jardín para regar a cualquiera que se acerque demasiado, incluido el autobús que recorre las casas de los famosos. Algunos fans han acabado empapados. Ha sucedido varias veces: tiene buena puntería y ningún reparo en mojarlos. En su opinión, se puede ser fans de Leo sin necesidad de ir a su casa”, explicó el informante.

En su momento, DiCaprio agradeció a su madre porque gracias a ella se dedicó a la actuación. Sin embargo, la gran implicación de Irmelin en la vida profesional de Leonardo contrasta con su nula intromisión en su vida sentimental, según declara.

“Mi madre nunca se ha entrometido en mi vida amorosa, no hablamos de ello. Por ejemplo, para mí es irrelevante si quiere que me case o no. Eso solo depende de mí”, aseguró.