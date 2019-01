La bicicleta funcionaba impulsada por un motor a explosión y no está reconocido como vehículo para circular por las calles de la ciudad.

Es importante destacar que se trata de vehículos que no están autorizados para su uso en la vía pública porque no reúnen las condiciones de seguridad necesarias y no garantizan la integridad física de quienes lo conducen.

En este caso, se labró el acta de infracción y se lo derivó al Juzgado de Faltas correspondiente.