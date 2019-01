María Eugenia Vidal, en campaña: "El kirchnerismo sigue proponiendo el modelo de Venezuela"

María Eugenia Vidal entró en modo campaña electoral. En la mesa de Mirtha Legrand hizo una defensa de su gestión y apeló a la polarización con el kirchnerismo: "La inmensa mayoría de los argentinos no quiere volver atrás", aseguró, y consideró que Cristina Kirchner "sigue proponiendo el modelo de Venezuela".

"La ex presidente apoyaba a Maduro y lo felicitaba en las redes sociales", recordó la mandataria bonaerense, y rápidamente trazó un paralelismo con las relaciones internacionales que mantiene la gestión de Cambiemos: "La mayoría de los países desarrollados nos dijeron que este es el camino".

Siempre en contraste con el kirchnerismo, Vidal agregó: "Los argentinos no quieren no quieren más complicidad con el narcotráfico, funcionarios que no pueden explicar de qué viven, una política que convive con las mafias como el juego, no quiere más mentiras".

Por otro lado, la mandataria bonaerense apoyó el debate sobre el proyecto del nuevo régimen penal juvenil, que incluye la baja en la edad de imputabilidad para los menores: "Hay que dar un mensaje claro a través de la ley. Tenemos que dar el debate de manera madura y hablar de cómo vamos a acompañar a los chicos para que no haya reincidencia".

Vidal aclaró al respecto que "no se trata solo de la edad sino de qué régimen se va a aplicar para ese chico y de que la reclusión sea la última instancia, que se puedan tomar otras medidas y haya un equipo que lo siga".

En otro orden, ratificó que se reunirá próximamente con Mauricio Macri para definir si habrá o no desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires: "Están todas las opciones sobre la mesa", reconoció, y confirmó que la cuestión se resolverá "en febrero".

Luego, mientras repasaba las obras de su gestión, calculó: "Son 1800 obras que empezamos y terminamos. En estros cuatro años vamos a poder cubrir una cuarta parte de lo que la Provincia necesitaba. Lo que se destruyó en muchos años no se recupera en cuatro".

Además, destacó los logros en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico a nivel provincial y nacional, aunque anticipó que podría haber un cambio en el ministerio de Seguridad bonaerense, en caso de que Cambiemos siga gestionando la Provincia: "Entendería si después de cuatro años de trabajo, Cristian Ritondo quiere otro rol. Es un trabajo muy duro, el también ha recibido amenazas y tiene hijos chicos".

Sobre el final, reiteró que no será candidata a presidente y dejó abierta la incógnita sobre qué rol ocupará durante la campaña: "Nos sentaremos con el Presidente a definir a qué voy a ser candidata".

Con información de www.infobae.com