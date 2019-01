El Concejo "perezoso" aprobó 10 proyectos en dos horas

Por el término de casi dos horas el Concejo Municipal aprobó 10 proyectos durante una sesión extraordinaria, con la ausencia de Alejandra Sagardoy.

Uno de los principales proyectos fue sobre la adhesión al “Programa iluminá tu provincia” en el marco de la resolución Nº 608/2018 de la Empresa Provincial de la Energía, que consiste en el reemplazo de las luminarias de alumbrado público (estiman unas 2.500), renovando total o parcialmente los equipos existentes con tecnología antiguas e ineficientes, por luminaria de tecnología modernas (LEDs). Así se autorizó a Intendente municipal a realizar las gestiones pertinentes ante la EPE de Santa Fe y/o Ejecutivo provincial, con el objeto de concretar la adhesión al programa mencionado, a través de la firma de los acuerdos y convenios específicos que fueran necesarios y la ratificación y/o modificación de los se hubieren firmado con anterioridad al dictado de la presente.

Muriel expresó que "es para ratificar la validación del convenio de noviembre con la EPE, con un ahorro importante en la mejora de la tecnología, para modernizar la luminaria porque el Municipio sólo no lo puede hacer".

Garrappa mencionó que "hay luminarias LED en las calles Vieytes y Marchini, en la plaza 25 y en el desvío del tránsito pesado", agregando Mársico la nueva ciclovía hasta Bella Italia.

Viotti propuso retirar el término "reciente" en los considerandos porque la crisis energética lleva muchos años, aclarando Bonino "el desabastecimiento de la energía; solamente ahora hay cortes cuando hay tormentas, no por falta de inversión". Muriel aprovechó para recodar "el aumento de las tarifas en un 5.000% desde el 2007", saliendo al cruce Menossi al decir que "durante el kirchnerismo importábamos energía, trataron de tapar con subsidios, es un hipócrita". La siguió Muriel: "Menossi no tiene cara y el Presidente nos lleva a la debacle". Frente a esta situación urticante, Bonafede puso paños fríos: "votemos, en poco tiempo empieza la campaña; ahora hay que adherir a este convenio".

Otro de los proyectos fue sobre la prórroga del plazo para contratar en forma directa la adquisición de alimentos, servicios atmosféricos, cemento portland, cemento asfáltico, agregados finos y agregados gruesos, hierros y mallas soldadas, tubos, IFO 60, columnas de alumbrado público, artefactos de iluminación y materiales eléctricos, para cubrir necesidades urgentes vinculadas a los fines del estado en materia social, de seguridad ciudadana y de ejecución de obra pública, a los efectos de sortear la actual situación de inestabilidad e incertidumbre de conformación de precios de mercado, pero fue modificada la fecha, del 30 de junio se pasó hasta el 31 marzo de 2019 propuesto por Menossi.

Muriel dijo que "en setiembre de 2018 se autorizó al DEM la compra directa con los pasos de control, todavía hay incertidumbre en sectores que no reaccionaron". Se debatió sobre la imposibilidad de asistir a la apertura de las ofertas porque se realizan durante la mañana cuando haber reuniones de comisión, proponiendo Menossi enviar una nota al jefe de Gabinete (Marcos Corach) para cambiar el horario para las 12, de lunes a viernes.

DONACIÓN DE

TERRENOS

* Donación de terreno, convenio con Carlos, Gustavo y Raúl Perotti, apertura y ensanche de calles Cacciolo y Rafael Actis. Muriel destacó la conectividad del barrio Pizzurno, pero Viotti se mostró en desacuerdo por considerar "injusto al establecer donación de terreno y la pavimentación de ese loteo para el dueño; al vender recupera la obra que realizó y el precedente no es bueno". Fue el único voto negativo.

* Mensura remanente para constitución del estado parcelario sobre plano. Fue aceptada la donación efectuada por Germán C. Gaggiotti, Luis A. Gaggiotti y Juan C. Zanuzzi, propietarios de los terrenos donde se desarrolla la urbanización “Portal de los Alamos” de una fracción de terreno para ser destinada a la prolongación de calles E. del Campo (entre Los Jacarandáes y Santos Dumont), F. Luchetti (entre Los Robles y Las Acacias) y Los Robles (entre E. del Campo y J. Báscolo).

* Proyecto de loteo concesión N° 261. Fue aceptada la donación efectuada por Gabriel Fernando Visintini de 1 fracción de terreno ubicada en parte de la concesión Nº 283 de esta ciudad, en un sector lindero a las vías del hoy Ferrocarril Nuevo Central Argentino (antes FFCC Mitre) perteneciente a la parte este de un inmueble de su propiedad, con frente norte sobre bulevar Santa Fe, y que se encuentra hoy afectada por un canal a cielo abierto. Muriel dijo que es un paso hacia calle Ramírez para llegar hasta bulevar Santa Fe.

* Donación de terrenos para calles públicas concesiones 254 y 270. Se aceptó la donación efectuada por Daniel Luis Ferrero y Alejandro Miguel Armando de 3 fracciones de terreno de su propiedad para ser destinadas a la prolongación de calles R. Rojas, Verdú, Chiarella, A. Díaz, J. Dopazo y Gobernador Crespo (entre Las Colonias y futura calle pública), apertura de futura calle pública (entre Bv. Sta Fe y Montes de Oca) y espacios verdes reservorios de excedentes pluviales. Bonafede propuso que la calle se llame Jorge Martini, estando presente el bisnieto Alberto Martini, quien presentó una carta en 2017.

* Donación de terreno para calle en concesión 325. Se aceptó la donación efectuada por Eros Roberto Faraudello, en carácter de presidente de la Firma “Basai SA”, de 1 fracción de terreno para ser destinada al ensanche de calle J. J. Castelli (entre Giordano y S. Dumont), apertura de Jauretche y futura calle pública (entre calles J. J. Paso y J. J. Castelli), apertura de Giordano (entre J. J. Paso y Azcuénaga) y prolongación D. Matheu (entre Giordano y J. y R. Armando).

También fueron aprobados los proyectos de designación del arquitecto Marcelo Bersano como director ejecutivo del IMV por otros dos 2 años, el convenio de comodato con el grupo scout N° 227 sobre cesión del predio en calle J. B. Justo y el reemplazo de la vocal suplente Ana María Farías por Laura Viviana Fernández en el directorio CAEPAM.

Fuente: La Opinión sobre una nota del Periodista Emilio Grande (H)