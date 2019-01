Otro escándalo en La Rioja por la re-reelección del gobernador Sergio Casas

La pelea en torno a la re-reelección del mandatario peronista Sergio Casas en La Rioja suma capítulos. El vice gobernador, Néstor Bosetti, denunció penalmente a la vice presidenta de la Cámara de Diputados por usurpación de títulos y abuso de autoridad, a raíz de la convocatoria a sesiones extraordinarias que Adriana del Valle Olima hizo para aprobar la enmienda constitucional que habilita a Casas a ir por un tercer mandato.

"Olima llamó ella a extraordinarias aduciendo que yo (presidente de la Cámara de Diputados) estaba en un viaje a Buenos Aires. En primer lugar el tema no era urgente, me podían esperar, pero además es mentira porque yo estaba en La Rioja cuando convocó. Más allá de todo, ella no tiene la facultad para poder llamar a extraordinarias haciendo un reemplazo”, explicó a Clarín Bosetti, quien radicó la denuncia ante el Ministerio público fiscal de capital riojana.

En esa sesión extraordinaria, con apoyo de gran parte del PJ y radicales, Casas logró aprobar retocó un artículo de la Constitución que le impedía volver a competir, y en paralelo, estableció un mecanismo de "consulta popular", redacción que a simple vista colisiona con la Carta Magna.

Lo cierto es que dado que la sesión extraordinaria fue pedida por cinco diputados de distintos bloques debía convocarse igual, pero Bosetti denuncia que la sesión llevada a cabo no es válida. "Yo no me podía negar a convocarla pero debía hacerlo yo, ella no tiene la autoridad. Pero no es sólo eso. Olima en reemplazos míos, sólo en 2018, firmó 191 decretos estando yo en La Rioja. Hacen lo que quieren", se quejó el funcionario quien ya había denunciado a Olima hace un año y medio atrás por lo mismo.

La fecha para la votación de la consulta popular quedó fijada para el domingo 27 de enero y hay diferencias en torno a la interpretación sobre la cantidad de votos que necesita para quedar aprobada. La constitución provincial establece que "se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba".

Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015. Ese año asumió como gobernador y su mandato finaliza este año por eso quiere reelegir.

Herrera le pidió a la gente que no vaya a votar. "Si vos estabas mejor con @CFKArgentina y conmigo, no vayas a votar el 27/1", escribió en su Twitter y asegura que quienes no van a votar ayudan para que gane el "no".

Un grupo de legisladores, encabezado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia para presentar una acción judicial de inconstitucionalidad en contra de la ley de enmienda aprobada en Diputados.

Aseguran que "no respeta los procedimientos establecidos por la propia Constitución para que la modificación propuesta sea válida".

Desde Buenos Aires, Elisa Carrió se sumó al repudio vía Twitter. "La constitución y las instituciones republicanas y democráticas deben preservarse y defenderse. No pueden estar al servicio de un gobernante para perpetuarse en el poder", publicó.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Jazmín Bullorini