El Banco Central ratificó que no comprará dólares del Tesoro

El Banco Central no comprará los dólares que el Tesoro venderá este año para financiar el déficit primario, en línea con el compromiso asumido por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteraron fuentes del BCRA a ámbito.com.

"No vamos a tomar dólares del Tesoro porque así quedó estipulado en el acuerdo firmado con el FMI, nuestro programa monetario se mantendrá en los términos anunciados en su momento", indicaron fuentes del Central.

En este contexto, los dólares que el Tesoro venderá para sostener el frente fiscal se liquidarán directamente a través de subastas en el mercado cambiario y no habrá ninguna participación del Banco Central en esta operatoria. Se estima que el monto disponible para subastar por el Tesoro se ubica entre los u$s 6.000 millones y los u$s 11.000 millones, y lo haría desde abril próximo.

En los últimos días, surgieron algunas dudas en el mercado al respecto tras conocerse que en el último día hábil de 2018 el Central registró una compra de divisas al Tesoro por el equivalente a $ 43.699 millones.

“La operación del 28 de diciembre fue de carácter excepcional; se dio porque el Tesoro necesitaba hacerse de pesos y no podía vender dólares en el mercado, dado que esta operatoria no estaba contemplada en el acuerdo con el FMI”, explicaron a este medio desde la autoridad monetaria

Y aclararon: “Recién lo podía hacer a partir del 1 de enero de 2019, por eso el BCRA compró esos dólares”.

La entidad que conduce Guido Sandleris sólo interviene en los mercados cuando la cotización del dólar se ubica por afuera de la banda cambiaria y de hecho entre el jueves y este viernes compró u$s 60 millones, en sendas subastas, remarcaron fuentes del Central a Télam.

De no mediar elementos exógenos de gran impacto, el equipo económico está convencido de que el plan liderado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, permitirá cubrir con holgura las necesidades de financiamiento para este año.

Los más optimistas aseguran que a fin de año sobrarán dólares y consecuentemente este escenario impactará de forma positiva en la administración de recursos para 2020.

"Estados Unidos fue una aspiradora de dólares el año pasado por las subas en las tasas de interés y este año quizás se manejen con mayor cautela, lo que favorecerá la situación de los países emergentes", explicaron fuentes oficiales.

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, afirmó que la "principal preocupación" económica es la "ralentización global", a la vez que reiteró que la Fed será "paciente" y "flexible" en su política de tasas de interés.

Con información de www.ambito.com