Bielsa y un palo para Perotti: "La primera defraudación a la fe pública es no cumplir la palabra"

La precandidata aclaró que no se refería a nadie en particular aunque señaló que "uno puede tener un desencuentro con su espacio, pero eso no puede ser el denominador común".

María Eugenia Bielsa anunció este jueves su precandidatura a la gobernación por el Partido Justicialista y sin perder tiempo ya adelantó algunos de los elementos que pondrá sobre la mesa de discusión en la campaña electoral con Omar Perotti.

Sin muchos rodeos, aunque sin mencionar al rafaelino, en su lanzamiento la arquitecta rosarina abrió fuego y dijo: "Creo que la primera defraudación a la fe pública es no cumplir la palabra".

Además, se diferenció del legislador nacional al decir que no era ella "la que tiene que pedirle cuentas a Perotti de sus indefiniciones o de sus definiciones" como senador de la nación. Durante la conferencia también defendió a Cristina Fernández de Kirchner y a otros expresidentes en nombre de la honestidad institucional de la República.

"No soy yo la que tiene que pedirle cuentas a Perotti de sus indefiniciones o de sus definiciones cuando nos está representando como senador. No cabe duda que eso va a ser un elemento de disputa en la campaña porque nosotros tenemos clara posición respecto de los fondos buitre, del aborto seguro, legal, gratuito y obligatorio", afirmó en lo que fueron dos posiciones que el rafaelino mantuvo en el Senado.

"Nosotros tenemos una mirada muy amplia sobre el tema del aborto", continuó y argumentó: "Esto tiene que ver con las convicciones muy íntimas de una persona y un legislador, antes que nada y esperemos que así lo siga siendo, es una persona. Lo que uno puede decir es que está o no de acuerdo o que no está de acuerdo con esa ley pero sí con una ley que la mejore".

"No me perdí ese debate –remarcó– y escuché exposiciones a favor y en contra y la verdad es que respeté enormemente algunos fundamentos por serios, por fundados y que la verdad eran antagónicos. Yo tengo una posición sobre este tema desde hace mucho tiempo y que la hice pública cuando fui vicegobernadora, miembro del gabinete del doctor Cavallero. La verdad es que en una campaña eso lo vamos a discutir; la posición frente a Papel Prensa, la vamos a discutir, porque tenemos una posición ideológica que hemos mantenido", aprovechó para marcar la indefinición de Perotti en el Senado sobre el debate por la despenalización del aborto.

"Además en este espacio hay compañeros que desde lugares de representación han mantenido muy firmemente las posiciones con las que llegaron. Creo que la primera defraudación a la fe pública es no cumplir la palabra. Lo decimos por nosotros, no por otros", se apuró a aclarar Bielsa cuando claramente estaba hablando sobre Perotti.

Pero inmediatamente de su aclaración, Bielsa agregó, sin mencionar al rafaelino pero en una clara crítica a las constantes idas y vueltas que Perotti tuvo con el kircherismo: "Si uno llega dentro de un conjunto de ideas y programa –Perotti fue electo, en 2015, senador por el Frente para la Victoria–, en algún caso puede explicar su desencuentro como claramente le pasó a Contigiani (Luis, exdiputado socialista) con la ley del aborto seguro y gratuito y que le generó el conflicto dentro del Frente Progresista. Pero no me parece que esto pueda ser el denominador común a lo largo de dos años de gestión".

La referencia a Cristina

Al ser consultada sobre la figura de Cristina Fernández y las diferentes causas por presunta corrupción que tiene que enfrentar en la Justicia, Bielsa expresó: "La honestidad individual de los gobernantes o de los dirigentes se mide como la de cualquiera de nosotros, en la Justicia. Y esta es la Justicia que mal o bien que supimos conseguir".

"Ahora, hay algo mucho más importante que la honestidad del gobernante o el dirigente, que es la honestidad institucional de la República. Ese es un capital constitutivo de una Patria. No nos debemos exponer autodestructivamente todo el tiempo como si estuviéramos jugando a la ruleta rusa, a tirar cosas para deslegitimar a quienes fueron nuestros presidentes. En este caso no me refiero sólo a Cristina Kirchner, sino a quienes han estado en el máximo lugar de poder", sostuvo.

"No tengo ninguna duda que dosificar día por día y envenenar día por día a la ciudadanía con algún hecho de corrupción no ayuda porque lo que se está dañando no es a Cristina Fernández de Kirchner; en ese caso se está dañando a la honestidad institucional de la Nación, primer patrimonio de la Patria. Cristina Fernández de Kirchner está a derecho, va a ser juzgada, se presentó (ante la Justicia) y como cualquiera de nosotros, gobernantes, va a tener que dar cuenta en la Justicia si esto es así o no. Lo que no se puede dañar, y es lo que se daña a través de la figura de la expresidenta, es el valor más grande que tiene una República y no podemos permitir que eso se dañe", concluyó.

Se lanzó Bielsa: “Hicimos todo el año un esfuerzo para que no haya interna” â–ş https://t.co/2s2Wt0mOZX pic.twitter.com/PEL380NbRd — Uno Santa Fe (@unosantafe) 10 de enero de 2019

Fuente: Uno Santa Fe