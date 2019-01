“Estoy segura que Darthés no la violó”

El caso de Juan Darthés no deja de sorprender ya que apareció una nueva protagonista en esta historia.

Carla Lescano, única hermana por parte de madre de Thelma Fardin, salió a hablar sobre el caso en un programa de radio. Lescano comentó que no le cree a su hermana, ya que la misma sufre problemas psicológicos.

“Desde que Telma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mi y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años”, dijo Lescano.

“No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias medicas y mil cosas más”, expresó.

Luego Carla no negó la situación que tuvo o no con el actor y sentenció: “Estoy segura que Darthes no la violó”.

Fuente: Conclusión