Allanaron la casa de un operador K en Necochea y secuestran 400 mil dólares

La Justicia allanó y secuestró "400 mil dólares" del domicilio del operador kirchnerista Roberto Porcaro en Necochea por la causa en que se investiga la concesión irregular del llamado “Sitio 0” del puerto de Quequén en la que está imputado por cohecho, confirmaron fuentes judiciales a este diario.

El allanamiento lo realizó el juez federal de Necochea Bernardo Bibel por pedido del fiscal federal Nicolás Czizik, que interviene en una de las causas derivadas del caso de la ruta del dinero K que investiga el juez de la capital federal Sebastián Casanello. El procedimiento se hizo a fines de diciembre pero recién trascendió a fines de esta semana.

En los próximos días, Porcaro y otros imputados serán indagados por el juez de Necochea.

El fiscal José María Campagnoli, el primero que investigó la ruta del dinero K, descubrió que junto con los 60 millones de dólares de Lázaro Báez repatriados desde Suiza, la operadora bursátil Financial Net de Carlos Mocorrea había pagado un millón de dólares a Porcaro por lo que se abrió esta causa en Neochea.

En su requerimiento de instrucción, Czizik dijo que presume “que 12 personas habrían participado en el hecho mediante el cual se otorgó el día 14 de febrero de 2013 la concesión en forma directa de un espacio en el puerto de Quequén, para la construcción de un elevador de granos por el plazo de 35 años”.

La concesión se dió “sin proceso licitatorio alguno e incumpliendo los requisitos previstos por el reglamento del citado Consorcio para contratar en forma directa, a una sociedad anónima que se denominó Sitio 0 de Quequén”.

“El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén en ese momento (José Luis de Gregorio) y varios de sus integrantes obraron sin transparencia e interesándose particularmente en un negocio para beneficio de particulares”, agregó el fiscal.

Clarín informó el año pasado que el juez Bibel había pedido la denuncia completa que el radical Alberto Esnaloa había hecho ante el Concejo Deliberante de esa ciudad sobre la concesión de esa terminal portuaria. Tener esa concesión del puerto de Quequén significa "un negocio de 50 millones de dólares al año con las exportaciones agropecuarias y las importaciones de fertilizantes", estimó una fuente empresaria.

Además, en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) -un ente público no estatal- se abrió un sumario porque Porcaro -que nunca fue empleado ni nada del Consorcio- viajó con Carlos Mocorrea, Pte de Financial Net., y José “el gordo muzzarella” De Gregocio -entonces presidentes del consejo de administración del puerto-, a Miami en abril del 2012 a 8 meses antes de depositarse el millón de dólares.

El viaje fue en Aerolíneas Argentinas. Porcaro fue el promotor político de Amado Boudou, Gabriel Mariotto, y el destituído intendente de esa ciudad balnearia Horacio Tellechea, conocido por inaugurar "una pelopincho".

También colocó a su amigo De Gregorio como administrador del puerto. Inventó la agrupación “Compromiso K” y era uno de los más asiduos concurrentes a la residencia de Olivos en la época K. Había llegado a posiciones relevantes en el radicalismo cuando fue la intervención de Corrientes durante el gobierno del ex presidente Fernando De La Rúa, junto al entonces dirigente local y hoy gobernador Ricardo Colombi. Con los K, también tuvo excelentes relaciones con el ex secretario privado de Kirchner, Rudy Ulloa, con Carlos Zannini, y con sectores de la ex SIDE.

