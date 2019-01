Bielsa: "Le ofrezco a Perotti ser mi Vice Gobernador"

Luego de participar de algunas mesas y foros sobre seguridad y gestión con distintos espacios ideológicos y con el cuidado de no adelantar su candidatura, finalmente María Eugenia Bielsa le corrió el velo al misterio y confirmó que peleará por la gobernación de Santa Fe.

Lo hizo a través de una conferencia de prensa en un salón de eventos de la capital provincial y sin el acompañamiento de ningún dirigente. De esta manera, Bielsa quiere darle una impronta amplia a su construcción que denominó "Encuentro por Santa Fe".

"La convocatoria tiene un objetivo que estuvimos trabajando hace más de un año, con cierto silencio y con la idea de que a este momento había que llegar con esta fortaleza y es que yo voy a ser precandidata para la gobernación de Santa Fe", anunció la arquitecta sin mucho preámbulo.

Además, afirmó que la propuesta busca la mayor amplitud posible "desde la centroderecha a la centroizquierda pero que comparten una mirada similar sobre los problemas de la provincia de Santa Fe".

Por tal motivo, Bielsa se presentó sola y aclaró que "no hemos cerrado la candidatura de nadie y estamos hablando con distintos sectores políticos y espacios definidos como con compañeros que no se identifican con ninguna estructura ni agrupación".

A su vez, la rosarina se volvió a mostrar a favor de una propuesta unificada para evitar las PASO. "Hicimos un esfuerzo por que no haya internas porque dilata, nos quita tiempo para armar gobierno y esa frase de que vamos a hacer una interna civilizada... las internas son internas", dijo y admitió que le gustaría que Omar Perotti la acompañe en la fórmula.

"¿Cómo no voy a ofrecerle ser mi vicegobernador?", dijo Bielsa y criticó la intención del senador de Rafaela de convencerla para que compita por la intendencia de Rosario. "No me pareció que el argumento de que podemos ganar Rosario nos impida competir por la gobernación. Tenemos las condiciones para hacer la verdadera transformación desde Santa Fe", indicó.

Por otro lado, subrayó que lo importante no es solo "la ilusión de llegar al poder sino qué hacer con ese poder. Santa Fe es la tercera economía del país pero ha perdido su ADN productivo, impronta que la tuvo el cuarto peronismo de Duhalde, Néstor y Cristina".

A su vez, destacó que en este tiempo "se han logrado una gran cantidad de acuerdos ya sea con partidos que han tenido una alianza histórica con el justicialismo pero también con otros que no pero que coincidimos en el análisis de la realidad".

Es que en Encuentro por Santa Fe abonan dirigentes históricos del peronismo como el senador provincial Danilo Capitani, Diego Giuliano o el gremialista "Ruso"Daniele y también ha acercado posiciones con sectores del progresismo.

Entre ellos, con el ex socialista Rubén Giustiniani y con el bloque del Frente Social y Popular que conduce Carlos del Frade. Además, quiere que en Rosario, Ciudad Futura compita por la municipalidad en un frente con el justicialismo.

Con información de LPO