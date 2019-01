Aida Ayala: “No me voy a escudar en los fueros”

Aida Ayala, la diputada de Cambiemos que es investigada por lavado de dinero y sobre quien la Justicia confirmó esta semana el pedido de prisión preventiva, aseguró que apelará la medida. Además, señaló que no se escudará en los fueros.

"Me declaro inocente. Los fueros no me corresponden a mí. He liberado a mis pares para que cada uno tome la decisión que tenga que tomar de acuerdo a su criterio", aseguró la diputada en un mensaje político, mientras el Congreso se encamina a activar el proceso para desaforarla.

"Decidimos apelar porque no coincidimos con esas decisiones, nos parecen arbitrarias", agregó en una entrevista con la radio El Destape.

Las declaraciones de Ayala llegan luego de que el martes la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmara la prisión preventiva para la diputada y ex intendenta de la capital provincial.

La investigación que se cierne sobre Ayala es por lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante su gestión como intendenta de Resistencia habría beneficiado a una empresa de recolección de residuos.

El fallo del martes llega luego de que semanas atrás la Cámara de Casación Penal anulara una orden de prisión preventiva y le pidiera a la Justicia de Chaco que emitiera un nuevo dictamen con más argumentos.

En ese primer pedido, Ayala había generado tensiones al interior del oficialismo, al que se le objetaba una doble vara por haber impulsado la quita de fueros de Julio De Vido, detenido por corrupción en Marcos Paz, pero aplazar el de la chaqueña.

Ayala, quien reiteró en varias oportunidades de la entrevista que es inocente, explicó que las acusaciones son "terribles" y que por la situación se vio deteriorada su salud. "Estuve tres veces internada este año", señaló. "Estoy medicada, yendo al psicólogo. Con depresión, pánico, problemas digestivos", agregó.

Con información de www.totalnews.com.ar