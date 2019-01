El consejo de Pampita para tener la cola perfecta

En un video en el que también aparece Lucila Polak, ex de Al Pacino, la modelo muestra parte de su rutina de ejercicios

Para Pampita pareciera que no pasan los años. Ya es una señora de las cuatro décadas y tuvo cuatro hijos, pero su cuerpo pareciera no pasarle factura. La genética sin dudas juega un papel clave, pero no debe desestimarse la importancia de una alimentación saludable y el ejercicio.

En un video casero que fue compartido en Instagram, se puede ver a la modelo junto a Lucila Polak, expareja de Al Pacino. “Esto es lo que hacemos un sábado a la noche”, dice otra de las amigas mientras filma cómo hacen subidas al cajón, en este caso usando una mesa ratona.

En otro de los videos, Pampita y Lucila hacen cruzan la habitación haciendo zancadas.