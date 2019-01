El enojo de Marley que sorprendió a todos sus seguidores

Suena extraño ver a Marley enojado o de mal humor, ya que siempre se lo asocia a cargadas, bloopers y pura alegría en la pantalla chica. Sin embargo, un viejo refrán sostiene que “siempre hay una primera vez para todo”, y él cumplió con ello.

El papá de Mirko no toleró un cambio inesperado en el cronograma de grabación de “Minuto para ganar”, programa que se estrenará el próximo lunes 14 de enero, y salió con los tapones de punta contra Telefé, canal por el que se emitirá el ciclo de juegos.

“Me despierto 8 am para prepararme para trabajar. Dejo a mi hijo que llora porque me voy. Llego y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Vine al p… Lpmqlp”, escribió Marley, para sorpresa de sus millones de seguidores, en la red social Twitter.

Como era de esperarse, muchos usuarios se sorprendieron por el descargo público del conductor y lo hicieron saber con distintas respuestas. “La primera vez que lo veo así. El tipo es humano, ¿entendés?”, escribió una mujer. “Marley, te quiero más aún”, agregó uno, mientras que otro bromeó: “¿Putea? ¡Es humano, está vivo!”.

No conforme con la decisión del canal de las tres pelotas, Marley continuó con otros tuits: “Y la cara de sueño sigue sin irse! Quien me pega un cachetazo así me despierto?”.

Más allá del mal trago, lo cierto es que Marley volverá al aire el próximo lunes con un formato que se estrenó allá por 2011, pero que en esta oportunidad retornará con una producción de gran despliegue y un premio nada despreciable para los tiempos que corren: ¡un millón de pesos!