Contundente declaración de Calu Rivero sobre su juicio con Darthes

A pocos días de que volver a la televisión con su nueva novela, Campanas en la noche, Calu Rivero habló sobre Juan Darthés y sobre la situación judicial que se encuentra atravesando después de que el actor le iniciara un juicio por calumnias e injurias el año pasado.

“Está todo igual que cuando volví de Tribunales…el juicio sigue, es un juicio injusto, lo repito siempre porque así lo siento. Yo no lo puedo dar de baja, lo lo tendría que dar de baja él, yo no puedo”, explicó Calu Rivero.



Y luego agregó, en referencia al boicot que están realizando las seguidoras de Darthés: “Cuando me enteré, lo único que se me pasó por la cabeza fue entenderlas desde el lado que…es una decepción terrible saber que la persona que admirás es el monstruo que es”.

Además, indicó: “Cuando lo ví en la televisión a él (Darthés) lo vi tan oscuro…no me gustó lo que me hizo sentir en el cuerpo, y sentí que nos manipulaba la cabeza a las víctimas. Dije ‘ya está, no suma seguir leyendo, la opinión de él’….yo lo unicó que quiero es que este caso sirva como ejemplo. Esto convalidó una lucha”.

A su vez, la actriz se refirió a su próximo estreno y a su decisión de volver a la televisión: “Me acuerdo perfecto el día que tomé la decisión y dije ‘vuelvo, está todo bien’… hasta que llegó el día que tenemos que grabar. Recuerdo sentirme tranquila…estoy contenta con todo lo que hice. Hay escenas que son difíciles, muy complicadas, ahí es cuando digo ‘ya está, lo logré”.

“Es una batalla ganada en el sentido que pude vencer algo que me bloqueó por mucho tiempo. Ya estoy sana, estoy bien”, aseguró Calu Rivero, haciendo referencia a cómo afectó situación de acoso que atravesó en Dulce Amor.