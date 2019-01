Nueve razones que le devolvieron la euforia a la Bolsa e hicieron bajar el dólar y el riesgo país

Y la banda volvió a tocar. El dólar, que el martes se había despegado del piso inferior de la banda de flotación al subir casi 30 centavos, perdió todo el territorio ganado y quedó a un centavo y medio del precio mínimo a partir del cual el Banco Central prometió intervenir comprando un máximo de USD 50 millones diarios.

El dólar, como se sabe, ajusta cada día a un ritmo diario de 2% mensual. Cuando el precio no acompaña esa exigencia, la entidad que preside Guido Sandleris, debe intervenir, de acuerdo a lo pactado con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora no tuvo ese compromiso porque el mercado reaccionó sin la presencia oficial.

En el extremismo argentino, el dólar tiene épocas desconcertantes. De ser el centro de la vida, pasa a ser menospreciado. Hoy los inversores están encandilados por las subas de las acciones y el nivel de las tasas de interés. Un dólar quieto, es un enorme negocio para quien gana en un plazo fijo en pesos 4,5% al mes.

¿Qué pasó? Estos son los factores que están atrás de la baja del dólar y del mejor humor de los mercados financieros locales.

-La tranquilidad por los avances de las negociaciones entre Estados Unidos y China.

-El debilitamiento del dólar ante las demás monedas por la menor confrontación comercial.

–La baja de los bonos del Tesoro de EEUU que ayudan a que baje el riesgo argentino porque mejora la paridad de sus títulos de la deuda.

– Las constantes alzas de Wall Street en 2019 (solo una rueda bajó desde que comenzó el año) que contagio a las bolsas del mundo.

–La suba del petróleo, un indicador de que se espera un buen ritmo de crecimiento en el mundo. El Brent aumentó 2,98% y está en 60,42 por barril. Amenaza con llegar a 70 dólares.

–La suba de los granos. La soja aumentó casi 0,70% y está en USD 336. El maíz y el trigo acompañaron.

-El hecho de que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, puso en el freezer la idea de alguna suba de tasas en 2019, indica que no aumentará el costo del endeudamiento y que la Argentina con un riesgo país más bajo que el actual puede volver a los mercados de deuda internacionales.

–La resurrección de Brasil, el principal cliente de la Argentina.

–La mejora en las encuestas de los candidatos oficiales.

Cotización

De esta manera, el dólar en bancos y casas de cambio terminó con una caída de 13 centavos a $38,50. El "blue" siguió el camino opuesto y subió 50 centavos. Con escasas operaciones cerró a $39,75.

En cambio, el dólar mayorista que es el que rige para las empresas y particularmente para exportadores e importadores, tuvo un traspié y perdió 23 centavos. No se descarta que la divisa suba ante la baja de tasas del Banco Central. Si no reacciona por la fuerza del mercado, el Banco Central podrá intervenir comprando divisas. No hay que olvidar que a los exportadores se les cobra una retención de $4 por dólar y este nivel cambiario es de atraso.



En la licitación de Letras de Liquidez (Leliq), el Banco Central colocó $155.303 millones. Como esa cifra supera en casi $25 mil millones a los vencimientos, esa cantidad se retira de circulación y seca más la plaza. La tasa de corte fue de 59%, 0,15 puntos inferior a la del día anterior. La tasa promedio a la que colocó estos títulos que son solo para los bancos, fue de 58,78%, apenas 0,02 puntos inferior a la del martes.

La paradoja es que, en cualquier parte del mundo, cuando se seca la plaza, las tasas suben porque hay que satisfacer la demanda de los que piden créditos. Pero en la Argentina, donde el sistema bancario funciona estatizado porque todos los plazos fijos se los lleva el Banco Central, se da l situación inversa.

Las reservas crecieron USD 127 millones a 65.944 millones porque en el exterior por la suba del euro y otras monedas, además del oro, se ganaron USD 140 millones y solo hubo un pago al exterior de un millón a Brasil.

El riesgo país bajó 1,65% a 714 puntos básicos. Un nivel considerable comparado con el máximo de 830 puntos que tocó hace pocas semanas.

Es que títulos como el Bonar 2024, que es referencia del mercado, subieron 0,54% contra una caída del dólar de 0,61%. Además, el Bono del Tesoro norteamericano, que es el de referencia para medir el riesgo país, cedió y su renta, ante el menor precio, subió a 2,72%.



En La Bolsa continuó la euforia, después del leve respiro del martes. Con negocios por $1.147 millones que casi triplican lo operado hace dos semanas, el índice Merval aumentó 2,60%. Cerca del mediodía, en el mejor momento del mercado, estuvo 4,15% arriba.

Central Puerto (+6,80%) fue lo más destacado. Las tarifas de la empresa energética acompañan al dólar.

En Wall Street entre los ADR's, certificados de tenencia de acciones, hubo una supremacía casi absoluta de alzas. Solo bajó Edenor (-0,25%). Loma negra (+5,22%) siguió liderando las subas. Este papel aumento 10% en dólares en dos días. Banco Supervielle (+4,26%), se recuperó del traspié del día anterior.

La rueda del jueves probablemente encuentre a un dólar en alza que evitará el piso de la banda. Además, el buen humor que llega desde los Estados Unidos y los pronósticos de que el petróleo seguirá en alza pueden traer otra buena rueda para la Bolsa.

Fuente: Infobae