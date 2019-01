Piqué sumó a Messi y a Fábregas al FC Andorra, ya piensan en el nuevo estadio

En diciembre de 2018, el defensor del Barcelona Gerard Piqué concretó la compra del FC Andorra con el objetivo de llevarlo al más alto del fútbol español. En ese mismo mes de diciembre, la Asamblea general extraordinaria del FC Andorra decidió aprobar la compra de la entidad por parte del grupo Kosmos, propiedad de Piqué. La aprobación se produjo por unanimidad -sólo una abstención y 206 votos a favor, muchos de ellos delegados-, en una reunión en la que no estaba presente ningún representante de Kosmos.

Aún faltan muchos pasos por hacer a nivel burocrático pero ya empieza a entrenar el nuevo cuerpo técnico liderado por el ex jugador del FC Barcelona, Gabri García de la Torre y que tendrá como segundo entrenador, el ex arquero del equipo blaugrana, Albert Jorquera.



Kosmos lidera el proyecto a través de una sociedad anónima deportiva amparada en la nueva Ley del Deporte del país andorrano y que aún no ha sido publicada en el BOPA (boletín oficial del Principado de Andorra). Cuando está nueva legislación se publique tendrán que pasar 15 días para que entre en vigor. Una vez se consiga, está sociedad anónima deportiva estará liderada por el joven empresario andorrano, Francesc Destreé. Dentro de está sociedad las acciones mayoritarias irán a cargo de Kosmos Holding, la empresa de Gerard Piqué.



La intención, explicada durante la Asamblea General Extraordinaria de hace un par de semanas, fue la de aportar una inyección económica anual de 300.000 euros y también liquidar la deuda del club andorrano que asciende a 313.000 euros y que podría llegar a ascender a 600.000, ya que tiene dos causas pendientes en la Batllia -juzgados andorranos-. Además una de las cláusulas del contrato prevé que el grupo inversor no se lleve a otro país el club y que tenga el máximo de jugadores del país. También se quiere recuperar la base -ahora está dirigida por la Federación Andorrana de Fútbol- y crear un segundo equipo. El objetivo del primer equipo es ascender a Tercera División.



Por lo tanto, Piqué convenció a su amigo Lionel Messi para que se sume a este ambicioso proyecto. Cesc Fábregas se transformó en la tercera pata de este negocio. Ahora, La Pulga y el ex jugador del Barcelona son los nuevos inversores del equipo catalán FC Andorra.

Al cambio de técnicos y de jugadores se suma la intención de construir un nuevo campo de fútbol para poder jugar los partidos y entrenar, ya que los últimos años se han encontrado con problemas en la Borda Mateu debido a la limitación de horarios y días. Aunque todavía no se haya confirmado la ubicación del terreno de juego, se sabe que el central está estudiando cuatro posibles localizaciones entre las que se encuentra la Cortinada.

Aunque el papel de los dos futbolistas en la compra del club del Principado es plenamente testimonial, su aparición en la escena aportará un gran eco internacional en un proyecto que acaba de arrancar.

Dentro del plano futbolístico, Nico Ratti y Pol Ballesté son los dos candidatos a ocupar la valla del FC Andorra de Piqué, pero hay dificultades en los dos fichajes. Por un lado, no se ha llegado a un acuerdo económico con Ballesté, que actualmente no tiene equipo pero tiene experiencia en la segunda división y la segunda B de la mano del Cádiz, Badajoz y el UCAM Murcia. Sin embargo, muchas fuentes dan el fichaje por hecho. Sin embargo, Ratti no desaparece de la escena. En su caso, el problema es que hay muchas dificultades para conseguir la baja dado que el argentino milita en las filas del San Julián.

Fundado en 1942, el decano de los clubes de este pequeño país pirenaico compite en el seno de la Real Federación Española de Fútbol, en concreto en la Primera Catalana, la quinta categoría del fútbol español.

En las décadas de 1980 y 1990 el club llegó a jugar en la Segunda División.

Recientemente, el fondo de inversión Kosmos saltó a las portadas tras comprar los derechos de la Copa Davis a la Federación Internacional de Tenis (ITF) y aprobar una nueva fórmula para este torneo centenario por equipos.

Fuente: Urgente24