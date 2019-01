La Rioja abre el calendario electoral el domingo 27 con una consulta popular

El calendario electoral 2019 se inaugura a fin de este mes con la consulta popular en La Rioja, que tiene como fin ratificar o rechazar la enmienda constitucional que habilita la re-reelección del gobernador peronista, Sergio Casas. La votación ya genera revuelo: el propio vice del mandatario hace campaña por el “no”, mientras Cambiemos presentará un reclamo ante la Corte Suprema de Nación.

En diciembre, Casas consiguió que el peronismo, con ayuda de dirigentes de la UCR, apruebe una enmienda constitucional que le permite competir por un tercer mandato.

Para eso, retocó un artículo de la Constitución que le impedía volver a competir, y en paralelo, estableció un mecanismo de "consulta popular".

La fecha para la votación quedó fijada para el domingo 27 de enero y hay diferencias en torno a la interpretación sobre la cantidad de votos que necesita para quedar aprobada. La constitución establece que "se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba".

"Por eso la convocan un 27 de enero, para que la gente no vaya a votar", aseguró a Clarín el vice gobernador de La Rioja, Néstor Bosetti, quien está en contra de la decisión y asegura que "es inconstitucional".

Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015. Ese año asumió como gobernador. Su mandato finaliza este año.​

Un grupo de legisladores, encabezado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia para presentar una acción judicial de inconstitucionalidad en contra de la ley de enmienda aprobada en Diputados.

Aseguran que "no respeta los procedimientos establecidos por la propia Constitución para que la modificación propuesta sea válida".

"Estamos convencidos de que no es no , y que la Constitución no puede ser hecha un traje a medida del gobernante de turno", declaró Brizuela y Doria.

El intendente de La Rioja, Alberto Paredes, también se manifestó en contra: "El gobernador está más preocupado por eternizarse en el poder que en los problemas cotidianos de los riojanos", se quejó.

El ex mandatario Luis Beder Herrera pide a la gente que no vaya a votar. "Si vos estabas mejor con @CFKArgentina y conmigo, no vayas a votar el 27/1", escribió en su Twitter.

