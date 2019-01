Marcelo Gallardo y Gonzalo Martínez fueron premiados en Uruguay

Los motivos para festejar en River no paran. Después de haberse consagrado en la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo recibió durante la noche del martesel premio "Rey de América" al mejor entrenador. Mientras que el Pity Martínez se llevó la estatuilla como el futbolista más destacado del continente.

El galardón es entregado por el diario uruguayo El País y el Muñeco le dedicó su premio a Rodrigo Mora, que durante las últimas horas anunció su retiro del fútbol. "Mora para mí no solamente fue un jugador valioso como profesional, sino como persona, y hoy deja el fútbol por una lesión. Quiero darle esta mención y compartirla con él porque es una persona a quien quiero mucho", dijo en su discurso tras recibir un trofeo, durante la ceremonia de premiación en Punta del Este.

Este fin de semana el delantero uruguayo anunció su retiro del fútbol, luego de quedar fuera de la lista de concentrados para la pretemporada que inició el domingo el equipo. "Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol", publicó el jugador de 31 años en su estado de WhatsApp.

Por otro lado, Gallardo recalcó que se siente como en su casa en Uruguay, ya que fue en Nacional que concluyó su carrera como jugador y debutó como director técnico. También agradeció el trabajo del cuerpo técnico que lo apoya, a todos los jugadores que dirigió y a la directiva de River por la oportunidad que le dio en el club.

Gallardo acumuló, de esta forma, un reconocimiento más a su amplio historial que incluye títulos como jugador y como entrenador. El argentino fue elegido con el 87% de los votos (287 en total), mientras que en segundo lugar quedó su compatriota Ricardo Gareca, que llevó a Perú a un Mundial tras 36 años de ausencia, y acumuló el 5 % de los votos (16 en total).

Pero Gallardo y el Pity Martínez no fueron los únicos Millonarios que fueron premiados, ya que Franco Armani, Jonatan Maidana, Exequiel Palacios y Juan Fernando Quintero, además de Martínez, recibieron la medalla por haber sido integrantes del Equipo Ideal de 2018.