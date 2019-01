El gobernador de Neuquén exige se eliminen las retenciones al petroleo

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aclara que todavía no está en campaña, aunque sólo faltan unas horas para que arranque formalmente, el jueves, justo dos meses antes de las elecciones en las que buscará su reelección. Como candidato de un partido provincial, el histórico Movimiento Popular Neuquino o directamente MPN, Gutiérrez elude las definiciones nacionales porque reconoce que aspira a sumar votos de seguidores de Cambiemos, del kirchnerismo y del peronismo federal. Eso pese a que en las elecciones enfrentará, entre otros, al candidato de Mauricio Macri, el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga, que tiene previsto visitar hoy al Presidente en Villa La Angostura. El martes, durante un viaje a Buenos Aires por un tema familiar, Gutiérrez habló con Infobae sobre su encuentro con Macri, sobre la necesidad de mantener reglas de juego claras para atraer inversiones y sobre su reclamo para que se eliminen las retenciones a la exportación de petróleo.

– ¿Cómo le fue en la reunión con Macri?

– Fue una reunión amena. Estuvimos hablando de los temas de la agenda de gobierno, como hacemos habitualmente cuando nos reunimos. En este caso me importaba hablar del desarrollo de Vaca Muerta y también mostrar que habíamos podido dar un paso histórico al concretar la exportación de cerezas a China. Le llevé de regalo dos cajas de cerezas de la zona. Hablamos de los temas de Vaca Muerta porque habían quedado algunos temas pendientes, como la necesidad de que se aprueben ocho programas de inversión. Son por un total de 3.000 millones de dólares para los próximos tres años y van a generar 2.000 puestos de trabajo.

Son 212 pozos para producir gas no convencional con una producción escalonada que llega a 20 millones de metros cúbicos de gas. Esto va a producir el ahorro de entre 1.850 y 2.000 millones de dólares que dejan de girarse al exterior para importar gas. Neuquén ha tenido una producción récord. Estamos cerrando el crecimiento de la producción de petróleo en alrededor del 11 por ciento y más del 10 por ciento en el caso del gas. Y a partir de un llamado que el Presidente le hizo a Gustavo Lopetegui se generó una reunión que hemos tenido hoy (por ayer) con el ministro Nicolás Dujovne y el secretario de Energía en el primer día en que se desempeña en ese cargo.

– ¿Se pudo avanzar en lo que está trabado?



– Han asumido el compromiso. Están dialogando con las operadoras y han asumido el compromiso de que en los próximos 15 o 20 días se van a dar las autorizaciones para las aprobaciones a estos programas de inversión.

– ¿Eso quiere decir que se está cumpliendo lo que se había firmado?

– Lo que está pendiente es lo que yo he reclamado y exigido y las autoridades nacionales se han comprometido a que en los próximos 15 días se va a cumplimentar. El Presidente estaba al tanto de este tema pendiente. Tengo la expectativa de que se va estar resolviendo en los próximos 15 días.

– ¿Está en riesgo el desarrollo de Vaca Muerta?

– Para nada. Acá lo que estamos debatiendo, en función de los acuerdos establecidos, es el nivel de aceleración en el desarrollo de Vaca Muerta. En 2018 se invirtieron 5.000 millones de dólares. Hay 7.000 millones de dólares comprometidos para este año. Y tenemos que llegar rápidamente a 10.000 millones de dólares por año. El desarrollo de Vaca Muerta no es fruto de la magia, es fruto del esfuerzo, la insistencia, la continuidad. Es fruto de un plan que estamos ejecutando y monitoreando. El gobierno nacional, el provincial, los sindicatos y el sector privado, cada uno tiene compromisos y responsabilidades y cada uno los tiene que cumplir.

– El otro día usted señaló que no se puede borrar con el codo lo que se firmó, ¿a qué se refería?

– A esto. Los indicadores demuestran el avance, el crecimiento, el desarrollo de Vaca Muerta y nos marcan el desafío para este año.

– ¿Y eso que dijo de que hay humo en el horizonte?

– Yo lo que manifesté es que hay dos nubes en el horizonte que hay que despejarlas. Las reglas de juego claras, con previsibilidad jurídica. Las inversiones no son fruto de la magia, son fruto de la credibilidad y de la confianza y del acuerdo del plan de desarrollo de Vaca Muerta que llevamos adelante. Yo, por ejemplo, no puedo aumentar los impuestos provinciales o las regalías, porque firmé estabilidad fiscal. Y en ese marco se estableció un sendero de precio de estímulo al desarrollo del gas no convencional que es la resolución 46, de los cuales se presentaron 16 proyectos por la cuenca neuquina. Ocho fueron aprobados y ocho están pendientes, y eso es lo que reclamé. La otra nube que hay es la vinculada a lo que se firmó, que no se iban a establecer retenciones o imposiciones a la exportación de petróleo. Y fruto de la crisis económica que hubo el año pasado se ha establecido. Cuando en realidad es cero peso, porque no se está exportando petróleo de la cuenca hidrocarburífera neuquina. Y esa sí es una mala señal para los inversores, principalmente los internacionales. Porque esas compañías y operadoras diversifican y tienen inversiones en Canadá, EEUU y Argentina. Y allí no se les cobra este impuesto. Yo estoy exigiendo que se eliminen estas retenciones para despejar el horizonte, porque esto es lo que afecta la competitividad. Implica quitar reglas de juego claras y debilitar la previsibilidad jurídica y económica. Las retenciones se inmiscuyen en el desarrollo de la industria. Y ahí los inversores empiezan a tener una inseguridad.

– El Presidente siempre pone de ejemplo el acuerdo con los petroleros y Vaca Muerta como la gran esperanza de la Argentina…

– Vaca Muerta es la plataforma de despegue del país. Industrial, social, laboralmente, económicamente y energéticamente. La tenemos que cuidar facilitando y promoviendo la formación y capacitación de los recursos humanos, las obras de infraestructura, la inversión del sector privado y la articulación del trabajo en equipo del gobierno provincial y del gobierno nacional.

– ¿Los cambios en el área de Energía complican el trabajo con la provincia?

– Hay un fuerte compromiso a partir del convencimiento de que el desarrollo de Vaca Muerta tiene un rol estratégico y estructural para la provincia y para el país.

– Pero pasaron Aranguren, Iguacel y ahora Lopetegui. ¿Los tres trabajan de la misma manera? ¿Tienen la misma lógica?

– El que conduce es el Presidente. Yo tengo buena relación con los tres porque el diálogo es permanente y Vaca Muerta exige trabajo los 365 días del año.

– ¿Fue tensa la reunión con el Presidente?

– Fue una reunión de trabajo, de agenda. Con el Presidente tengo una relación a partir de la que siempre podemos dialogar todos los temas. No fue tensa. Yo puedo plantear que hay algo que tenemos que destrabar y corregir inmediatamente pero no por eso va a ser tensa. No sirve ladrarle a la luna. Mil por cero, cero. Neuquén, ni isla ni colonia. Neuquén es la provincia que tiene el mayor crecimiento, progreso y desarrollo. Porque tiene un modelo institucional de conducción gubernamental libre, independiente y autónomo. Porque los neuquinos y las neuquinas somos libres, independientes y autónomos.

– El 10 de marzo se elige gobernador en Neuquén. Usted va por la reelección y el Presidente dijo que su candidato es "Pechi" Quiroga…

– ¿Cuál es la pregunta?

– ¿Usted siente que el candidato del gobierno es Pechi Quiroga?

– Yo soy el candidato ungido a partir de un proceso electoral de participación directa, clara y franca de cara al ciudadano. A nuestros candidatos no los eligen en Capital Federal, a 1.100 kilómetros de distancia de donde vivimos los neuquinos y las neuquinas. Nosotros somos fruto de la participación y yo me vuelvo a presentar como candidato a gobernador habiéndome sometido al pensamiento, a las ideas y a los sueños del pueblo neuquino. 130 mil gracias. 130 mil habitantes en la provincia de Neuquén participaron de esta elección.

Pudieron participar afiliados e independientes. Esa es la verdadera democracia y la única democracia que nos permite escucharnos, saber lo que está bien y lo que está mal, construir las mejores propuestas. Nosotros tenemos equipo con lealtad y nobleza para defender los intereses de Neuquén para los neuquinos y las nequinas. Nosotros tenemos candidatos, tenemos trayectoria. Nosotros de nuestro pasado estamos orgullosos. Don Felipe Sapag decía: 'Tenemos un pueblo pobre con una provincia rica'. Y convertimos ese desierto en la provincia que más crece. Y esto es lo que tenemos que cuidar y proteger el 10 de marzo. El 10 de marzo no podemos dar un salto al vacío, no es un día para improvisar.

-Insisto, ¿no importa que el candidato del presidente sea "Pechi" Quiroga?

– A ver… Hay distintos proyectos. Va a haber nueve candidatos a gobernador. Y nosotros representamos la única propuesta electoral 100% neuquina. ¿Los distintos proyectos políticos nacionales nos quieren venir a decir a nosotros lo que tenemos que hacer en Neuquén? En Neuquén el poder de decisión queremos que siga siendo nuestro, porque quiénes mejor que nosotros conocemos cómo son las distintas dificultades. Nosotros no construimos futuro confrontando, sino debatiendo. Que no nos vengan a decir ahora candidatos impuestos desde afuera cómo se maneja nuestra provincia cuando una y otra vez han tumbado el país.

– ¿Habla de Cambiemos y del kirchnerismo?

– Son dos proyectos nacionales. A nosotros nos votan personas que a nivel nacional están identificadas con esos dos proyectos. Pero cuando está en juego la provincia eligen ser libres, independientes y autónomos. Eligen nuestro proyecto provincial. Eligen un gobierno que al momento de discutir decida siempre primero Neuquén para los neuquinos.

– Hay un espacio en el que están Massa, Pichetto, Urtubey, Schiaretti y otros gobernadores que busca sumarlo en la foto…

– Así es. Tengo buena relación con todos los proyectos nacionales. Con el proyecto nacional de Cambiemos, del kirchnerismo, del peronismo federal.. Porque somos un proyecto provincial y lo que nosotros estamos trabajando es en hacer más grande Neuquén para los neuquinos.

– ¿Entonces habría que decirles que no lo esperen?

– Mi prioridad, mi pasión hoy es trabajar en la provincia de Neuquén. A mi provincia me debo y en mi provincia voy a seguir trabajando. El resto se develará con el tiempo. Mientras tanto, yo voy a seguir cultivando una buena relación con las distintas fuerzas políticas nacionales.

– ¿Cree que hay posibilidades de que surja una alternativa que rompa la polarización entre Macri y Cristina Kirchner?

– Yo no estoy en la discusión política nacional. Después como ciudadano opinaré, emitiré mi voto… Pero yo tengo la responsabilidad y el compromiso de encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos en la provincia para seguir creciendo.

– Como gobernador, y pensando en la necesidad de que haya inversiones…

– Es necesario mantener reglas de juego claras.

– ¿Pero sería mejor un triunfo de Macri o de Cristina?

– 10 de marzo, 10 de marzo. Tengo mi cabeza puesta en el 10 de marzo.

– Pero pensando en el desarrollo de la provincia de Neuquén, ¿cuál es la manera de transmitir reglas claras?

– Las reglas claras se transmiten con trabajo, con planificación, con desarrollo. Poniendo cada uno lo mejor que tiene y reconociendo los problemas. Dios nos hizo iguales y distintos a él para que nos integremos, para que nos hermanemos.

– ¿El apoyo de Macri suma o resta votos en Neuquén?

– Mi cabeza está puesta en el 10 de marzo. Ahí veremos.

– ¿Pero qué dicen las encuestas?

– Las encuestas en Neuquén dicen que si hoy fueran las elecciones ganamos. Y de aquí al 10 de marzo hay que trabajar, trabajar y trabajar. Para que la opinión de la gente demuestre claramente que Neuquén no da un paso atrás. Que los neuquinos queremos seguir construyendo nuestro propio destino y tomando nuestras propias decisiones.

– ¿Pero cómo miden los candidatos nacionales en Neuquén?

– Gracias. Muchas gracias.

– Macri, Cristina…

– ¡Muchas gracias!