Para Ricardo Alfonsín, Macri no es "candidato natural" de Cambiemos

La certeza en el PRO sobre que Mauricio Macri es "candidato natural" de Cambiemos para 2019 provocó una fuerte reacción del dirigente radical Ricardo Alfonsín, quien remarcó el "error conceptual" de esta idea y las "diferencias no menores" que tiene el frente oficialista.

Alfonsín eligió sus redes sociales para responderle al senador nacional y presidente del PRO, Humberto Schiavoni. "No especulemos más; es naturalmente Mauricio Macri el candidato a presidente. De eso no hay duda alguna. Esto lo vengo sosteniendo hace un año", había afirmado Schiavoni. Ante esto, Alfonsín enumeró las razones por las cuales no está de acuerdo.

"Si se ratifica Cambiemos, lo natural sería permitir que fueran sus potenciales y diferentes electorados, los que elijan sus candidatos", expresó Alfonsín. Y agregó: "Otra sería la discusión si entre las fuerzas del Frente fueran posibles acuerdos programático sobre los principales problemas".

A continuación, el posteo completo de Alfonsín:

"Consultado sobre las declaraciones del Presidente del PRO en el sentido de que el candidato natural de Cambiemos es Macri, respondí más o menos lo que sigue: 1) que tal afirmación obedece a un error conceptual acerca de la naturaleza de Cambiemos;2) que se omite el hecho de que Cambiemos es un Frente que reúne a partidos que piensan diferente; 3) que ese Frente no fue una suerte de licuadora de identidades que dio nacimiento a una nueva identidad; 4) que existe una identidad UCR, una identidad PRO, una identidad CC, pero que no hay una Identidad Cambiemos; 5) que creer que Cambiemos es el PRO, es un error equivalente a creer que gobierna Cambiemos; 6) que no es así, que gobierna el PRO; 7) que sería forzar las cosas, decir que el candidato de la UCR podría ser el candidato natural del PRO. Y viceversa, porque, entre ambos hay diferencias no menores; 8) que si se ratifica Cambiemos, lo natural sería permitir que fueran sus potenciales y diferentes electorados, los que elijan sus candidatos;9) que otra sería la discusión si entre las fuerzas del Frente fueran posibles acuerdos programático sobre los principales problemas".

Fuente: MDZ