Pedido de camaras a la Provincia, mal presentado por el Municipio

En diálogo con R24N, Juan Cruz Cándido, Director de Programación Territorial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, manifestó haber recibido un pedido de cámaras de seguridad por parte de la Municipalidad de Rafaela, pero en un nota simple, no confeccionada a modo de proyecto como debe ser solicitado.

Cándido criticó además la falta de articulación entre la Municipalidad y las fuerzas de seguridad tanto provinciales como nacionales y las malas condiciones del territorio en el que los efectivos deben desarrollar sus tareas. "Los patrulleros no pueden recorrer las calles están llenas de pozos, los patrulleros no remplazan las calles a las que le faltan luces, ni a los yuyales que no se podan. En estas condiciones es muy difícil que trabaje la policía", sentenció el Director de Programación Territorial.

Por último iinvitó al DEM de Rafaela a cursar la solicitud en tiempo, forma y a través de los canales correspondientes en este nuevo período del programa Vínculos.