La fuerte confesión de la hermana de Vicky Xipolitakis al ver la cara de su sobrino

La semana empezó con divertidos juegos, como no podría ser de otra manera en el programa Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda. Stefy, una de las participantes comenzó a hablar del hijo de Vicky Xipolitakis.

Entonces, el conductor le preguntó a Stefy si estaba contenta de ser tía, de esta manera la rubia describió cómo se siente con la llegada de su sobrino, el hijo de Vicky Xipolitakis. “Estoy embobada, loca, no le conocía hasta hace una semana la carita y cuando lo vi, porque estuve en el parto y lo filme” agregó la rubia, y relató el momento del nacimiento de Salvador Uriel.

“Vicky tu hijo, vicky tu hijo, y yo me enamore en ese momento y no podía creer lo que estaba pasando” expresó emocionada al contar Stefy. “Cuando lo vi empecé a llorar y la cámara me empezó a temblar”.

Luego la hermana de la mediática reveló que quería ser la madrina, aunque ese lugar ya estaba ocupado. Salvador, el hijo de la modelo Vicky Xipolitakis (32) y del empresario Javier Naselli (53), nació el 12 de diciembre por la noche en una clínica de Buenos Aires, donde la alegría de la mediática revolucionó a todo el personal. El paso a paso del nacimiento fue compartido por la familia en Instagram, donde hace rato el bebé ya tiene su propia cuenta.