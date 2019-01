Una referente K quiere más “poder popular” con una reforma constitucional

La ex diputada Diana Conti pidió una reforma constitucional. Dijo que “si un Poder Ejecutivo ha sido electo a partir de un programa que luego incumple, debería poder ser revisado de manera menos burocrática.

“Nuestros tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular, que es la soberana. Tenemos un Poder Judicial que conserva prebendas y se ha constituido en un poder que no debería ser político, pero lo es porque la política se ha tendido a judicializar”, afirmó la ex diputada K Diana Conti. Su jefa política, Cristina Kirchner, está complicada en varias causas judiciales.

La creadora de la consigna “Cristina eterna” formuló esa reflexión en el marco de su propuesta de impulsar una reforma constitucional, en caso de que el frente que encabece el FpV en octubre consiga el triunfo.

Conti indicó, en declaraciones a la emisora La Once Diez, que su fuerza es proclive a una Constitución Nacional que “exprese la voluntad popular” y “que arraigue los valores democráticos, republicanos, feministas y de la nueva realidad argentina”.

Para llevar adelante un cambio de este tipo es necesario, según Conti, que haya “un gran debate público” y “tener una base de consenso social muy amplia”, elementos que hoy “no existen” o que están “tapados por cuestiones más urgentes”, según consideró. Con todo, admitió que “hay cuestiones más urgentes en la actualidad”.

Para la ex diputada, su ideal de nueva Constitución sería una “más similar a la de 1949, que fue rápidamente derogada, donde el poder popular tenga mayor inserción y lo nacional tenga mayor valor”.

Sostuvo que “algunos (dentro de Unidad Ciudadana) quieren ir hacia un sistema más parlamentarista, como se da en varios países de Europa”, aunque -aseguró- se trata “más de avances académicos” que de otra cosa. Pese a esto, manifestó su descontento con la Carta Magna, que -dijo- no dispone de las herramientas adecuadas para que haya “una mayor intervención popular” en las medidas adoptadas por los gobiernos.

“Si un Poder Ejecutivo ha sido electo a partir de un programa de gobierno que luego incumple totalmente, esto debería poder ser revisado de manera menos burocrática a la que se realiza actualmente”, ya que -argumentó- “el único mecanismo que la Constitución tiene para la mala praxis de un Poder Ejecutivo es el juicio político, que es inviable”.

Y agregó: “Nuestros tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular”. La idea de cambiar la Constitución fue introducida por Cristina en la contracumbre del G-20, en noviembre último, al hablar de “una nueva arquitectura institucional” y cuestionar a la Justicia.

Con información de www.clarin.com