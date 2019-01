Mársico te avisa cuando te quedas sin crédito

El concejal Lisandro Mársico ingresó una solicitud a los fines de que el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a implementar una aplicación para que el usuario de la Zona de Estacionamiento Controlado sea advertido de que se ha agotado su crédito para estacionar y a su vez, se le otorgue un descubierto de algunas horas, previo a la aplicación de la sanción pecuniaria.

"En el Sistema de Estacionamiento Medido de la ciudad de Esperanza, Casilda y otras localidades, la gente carga crédito en los diferentes puntos de venta adheridos. En ese momento le llega al usuario un SMS con el saldo actualizado de su cuenta, luego son los controladores municipales que van descontando ese crédito, cuando dicho crédito llega a $ 0, el sistema le envía al usuario un SMS (que no tiene costo) avisando que se quedó sin crédito y debe volver a cargar. En ese momento, los municipios que trabajan con este sistema, le dan al vecino un descubierto equivalente a, por ejemplo 3 horas, de estacionamiento, en donde se le genera deuda, pero el vecino se puede quedar tranquilo de que no va a ser multado", explicó Mársico.

"Cuando está por llegar al límite de ese descubierto, el sistema envía otro SMS, avisando de esta situación para que no se olvide de volver a cargar crédito, y si continúa sin cargar, cuando llega al tope del descubierto se envía un último SMS avisando que a partir de ese momento su vehículo puede ser multado. Este descubierto puede o no, quedar a elección de cada municipio". dijo el edil pedepista.