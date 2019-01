Según Mársico, Castellano miente

El Edil del Partido Demócrata Progresista, Lisandro Mársico salió a hablar de algunos temas de la agenda rafaelina, en estos primeros días del año, de un cierre de 2018 bastante intenso y con algunas polémicas.

De entrada dijo que la opinión pública toma partido y opina en contra del concejo, por lo que hoy en día genera una imagen negativa, en una especie de balance del año que pasó, marcando que han atendido todos los reclamos como concejales, hasta los que no eran competencia del concejo. “En ese momento, cuando fue el problema con EPE había una decisión del gobierno nacional que establecía los tarifazos, un gobierno provincial que también tenía sus motivos y nosotros dimos la cara poniendo en riesgo nuestra integridad física”, expresó el concejal.

Por otra parte, mencionó que el presupuesto 2019 no sufrió modificaciones al momento de la votación y explicó que eso es un cálculo ya que hay cosas que se establecen y a veces no se pueden terminar de concretar, ya sea por falta de dinero u otros factores.

DE FRENTE

En un mano a mano con Radio ADN, FM 97.9, Lisandro Mársico remarcó que “Por primera vez el peronismo ve hackeado su poder”, y mostró su postura frente a la Intendencia de Luis Castellano: “el departamento ejecutivo le hace ver una cosa a la ciudadanía y en realidad después manifiesta otra en los papeles y en la realidad. Por un lado, le venden a la gente la transparencia y por el otro lado nos quieren cortar a nosotros una de las facultades naturales que es el control”, dijo.

Y volvió a decir: "desde que el peronismo gobierna, por primera vez en 2019 ve hackeado su poder en Rafaela, eso hace que la opinión pública tome partido y opine en contra y a veces tiene razón, a veces nos equivocamos porque somos humanos. Hay un cúmulo de cuestiones que hacen que la imagen del concejo esté un poco desgastada. Yo le dejo todo lo que puedo al concejo", expresó el Edil.

Además, explicó que "siempre las cuestiones rozan la política. Funcionarios del 5to piso te dicen 'con la seguridad no'. Tratamos de hablar con quienes integran el departamento ejecutivo para que las demandas sociales estén siempre por encima de nuestros intereses políticos", destacó Mársico y apuntó a este año electoral que se nos viene: "obviamente se especula. El presupuesto como lo elevó el intendente, no sufrió modificaciones al momento de la votación. El presupuesto es un cálculo, y hay cosas que se establecen y que después no se terminan haciendo por falta de dinero y otras cosas. Yo tengo concepciones distintas de cómo manejar el poder", dijo.

En tanto, remarcó que "el departamento ejecutivo le hace ver una cosa a la ciudadanía y en realidad después manifiesta otra en los papeles y en la realidad. por un lado, le venden a la gente la transparencia y por el otro lado nos quieren cortar a nosotros una de las facultades naturales que es el control. Vemos que le Intendente va a intentar un tercer mandato, hay candidatos a Intendente con muchas posibilidades, el justicialismo puede perder la ciudad. Hay un desgaste de la persona que gobierna. La oposición tendría la fuerza de gobernar los próximos cuatro años".

En tanto, analizó que "la oposición ha cometido algunos errores que bajaron a candidatos que tenían posibilidades. El Intendente aprovechó esos errores para poder acomodarse. Uno ve que hay un descontento con temas que no se han tratado hasta ahora y no se le han dado soluciones y quizá la gente se lo haga pagar en las elecciones. Si ganaría otra vez, sería por poco margen", dijo Mársico.

A modo de cierre expresó que "yo no he podido conformar los equipos necesarios para pelear por la intendencia ahora. Se necesita gente con experiencia para gobernar. Yo he dedicado gran parte de mi gestión a trabajar sobre proyectos legislativos, pero, he descuidado la formación de equipos para gobernar. Entiendo que dentro de cuatro años podría aspirar a otro cargo que no sea el de concejal", dijo.

Por último relató que "hay cuestiones que no son simpáticas para la gente, pero si no las acomodamos, la ciudad se va a descontrolar cada vez más. No basta con la simpatía y el carisma, se necesita más. El PDP tomó la decisión de apoyar al gobierno actual porque no queríamos más un gobierno como el de CFK, ni queremos que vuelva, pero este gobierno sigue en deuda con promesas que ha hecho. Son pocos las cosas positivas que se pueden mostrar", finalizó Mársico.

Fuente: La Opinión