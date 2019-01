Fernando Muriel y su equipo en plena campaña

A pocos días de su presentación oficial, realizada el 19 de diciembre en el Club Ciclista, el equipo de Fernando Muriel continúa trabajando. Luego de varios meses de trabajo, continúa preparándose para un gran desafío: ganar las elecciones locales de 2019, tras 28 años de gobiernos justicialistas. Se juntan los lunes a las 21 horas en el local partidario en bulevar Lehmann 728.

Estuvieron en LA OPINION integrantes del equipo para contar detalles de este proyecto político: Horacio Buffo (docente de educación física y coordinador de deportes de la Región 2), Analía Zimmermann (investigadora de INET y UNER, consultora sobre responsabilidad social y recursos humanos) y Claudio Bellezze (ingeniero agrónomo; ex funcionario municipal en el gobierno de Rodolfo Muriel, papá de Fernando, y en Freyre; ex concejal de Rafaela; consultor ambiental del BID; representante del foro profesional en el plan estratégico de la región Centro).

- ¿Desde cuándo se formó Rafaela Puede Más?

- Venimos trabajando desde hace varios meses, primero con la conformación de la estructura partidaria que fue ardua porque había que cumplimentar varios trámites. Por suerte, muchos amigos y vecinos se fueron sumando de manera espontánea a las reuniones de los lunes. Empezamos siendo unos pocos y muchos se fueron sumando, pero sabemos que cuantos más seamos, más cosas se pueden hacer: por eso queremos invitar a todos aquellos que sientan que quieren cambiar algo de la ciudad o que tengan ganas de aportar su granito de arena, a que se sumen, cada uno desde el lugar que pueda y se sienta cómodo.

- ¿Qué es Rafaela Puede Más?

- Es un partido local nuevo, conformado por personas que venimos de distintos espacios e ideologías, incluso algunos participan por primera vez en política. Todos tenemos muchas ganas de trabajar por la ciudad, porque creemos que después de tantos años de gobierno del mismo signo político, Rafaela pide renovarse, ir por más. No queremos borrar con todo lo que se hizo, eso lo vamos a respetar, pero sí creemos que es momento de modificar lo que ya no va. Somos un espacio abierto y que trabajamos mucho en la tolerancia y el respeto de los distintos pensamientos. Creemos que hoy la sociedad necesita estar unida, y que las divisiones no suman para construir alternativas de futuro.

- ¿Qué creen que se debería cambiar?

- Dialogando con los vecinos, el reclamo de seguridad es muy fuerte. Es evidente que lo hecho hasta el momento, incluso las peleas y el pase de facturas, no alcanza para darle paz y tranquilidad a los vecinos. Es por eso que estamos trabajando con nuestros equipos para generar propuestas superadoras en torno a este tema que, ciertamente, es muy complejo, pero que también necesita de otra mirada. Otro de los temas es manejar los fondos públicos con austeridad. Eso también nos los dicen los vecinos: hay un derroche de recursos, que se ve, por ejemplo, en la excesiva cantidad de funcionarios que tiene el gabinete, algunos de los cuales no tienen una función clara y llevan décadas ocupando lugares. Y otro tema prioritario es la educación como una herramienta elemental para la contención de niños y adolescentes, fundamentalmente aquéllos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.

- ¿Cómo se vienen preparando para el desafío de llevar a Muriel como candidato a intendente?

- Con mucha esperanza y con muchísimo compromiso. Somos un partido local que nos estamos autofinanciando, con aportes propios, de cada uno de nosotros, con pequeñas ventas para ir solventando gastos. Sabemos que el esfuerzo es muy grande, pero lo vale. Creemos en Muriel como líder y lo vemos como un intendente capaz de gobernar una ciudad que necesita renovarse porque ya hay un esquema de funcionamiento viciado y agotado. Y, sobre todo, porque sabemos de la integridad y honestidad de Fernando, porque necesariamente, para ser buen político tenés que ser buena persona. Por otra parte, estamos armando nuestros equipos técnicos; tenemos un abanico muy grande de profesionales que vienen de distintas formaciones y profesiones, también estamos trabajando con nuestra plataforma de propuestas, que vamos a dar a conocer más adelante, y a su vez, estamos empezando a recorrer los barrios, escuchando a los vecinos, desde la sinceridad y la honestidad de no prometer nada que no se pueda cumplir.

- ¿Qué expectativas tienen para este 2019?

- Tenemos el sueño de poder ser el espacio que encarne la renovación y la transformación de la ciudad, pero que sea a través de un proceso serio, liderado por personas capaces y capacitadas, con experiencia en la gestión pública y en la conducción de diversas instituciones de Rafaela. Sabemos que llevar adelante el destino de la ciudad es una tarea intensa y compleja, pero tenemos a las personas que pueden hacer esto y que ya han demostrado, en otros espacios, capacidad, integridad y honestidad y que, además, no están viciadas de poder. Todo esto parte de nuestro compromiso de escucha activa y realista de los vecinos, y es por eso que queremos invitar a todos a acercarse, a participar para ir construyendo juntos una ciudad más justa y renovada.

Fuente: La Opinión