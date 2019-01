Exclusivo: ¿qué le pidió Mauricio Macri a los Reyes Magos?

Melchor, Gaspar y Baltazar llegaron de Oriente a Jerusalén siguiendo una estrella en el cielo. Una vez arribaron al lugar donde había nacido el niño Jesús, le ofrecieron oro, incienso y mirra, un 6 de enero como hoy, pero más de 2000 años atrás. Jesús les concedió el don de la inmortalidad y la posibilidad de repartir presentes a todos los niños del mundo una vez al año. Siguiendo con esta legendaria tradición, el presidente acompañó a una ilusionada Antonia a juntar pasto y agua para que los camellos continúen con su largo periplo. Antes de irse a dormir, le contó que Melchor es un rey anciano y europeo, con una larga barba blanca, el primero en ver la estrella. Que Gaspar es otro rey pero de origen asiático, considerado como un hombre de gran inteligencia. Mientras que Baltasar le debe su tez oscura a que reina África. Una vez dormida, se retiró a su habitación donde colocó sus zapatos al lado de la cama matrimonial, esperando el milagro anual.

El contenido de la carta a los Reyes Magos estaba escondido bajo 7 llaves, hasta que un descuido la hizo pública y desencadenó todo tipo de comentarios en los programas de TV por cable que con tal de llenar la programación hablan una semana de las Crocs

La carta sorprende por dos cosas muy marcadas: la encabeza con un "Queridos Reyes" y luego sigue un extenso listado de pedidos que van desde lo político y deportivo, hasta lo íntimo y personal. A continuación, sin tocar una coma para no quitarle el valor sociológico/periodístico, los pedidos del presidente en su carta de este año: "Queridos Reyes. Quiero pedirles prosperidad para mi amada Argentina. Que se termine de una vez por todas esta grieta que tanto nos hace sufrir a todos, pero que sea después de octubre así puedo seguir enloqueciendo a los 200 postulantes peronistas con la candidatura de Cristina. Si Espert y Milei siguen haciendo videos como el de la lápida de Néstor o ése en el que todos bailan en la discoteca New York City, genial. Muchos videos de esos, uno por semana si es posible, hasta que Milei termine sacándose la peluca y nos demos cuenta que en realidad es pelado como Espert.

“La presencia de todos los liberales que habitan en la Argentina en una misma foto, más el show de la ex integrante de Las Primas -la novia de Milei- quien deleitó a los presentes con el hit ‘Saca la mano Antonio’, asegura el 5% de Nicolás Del Caño”

Seguimos con la carta sin solución de continuidad: "Pido por ustedes, queridos Reyes y le agradezco a Dios la fuerza que me da todos los días para seguir esta lucha titánica contra el partido político del cual es hincha su hijo en la tierra. Aunque quiero aclarar que no tengo nada contra el papa Francisco, salvo por los profetas del conurbano que me manda. Cuando no es Grabois, es Gustavo Vera; cuando no es alguno de La Cámpora, es Milagro Sala en alguno de esos brotes del altiplano. Pido también porque Julio de Vido, Cristóbal López y Lázaro Báez encuentren la paz en el encierro y, ya que están, encuentren la llave de las bóvedas, los números de las cuentas en los bancos del exterior y los termosellados del Banco Central que enterraron en la Patagonia. Si aparece toda esa guita junta le devolvemos el préstamo al FMI y nos alcanza para mandar a estudiar a Harvard o Cambridge a los millones que reciben planes sociales, así nos los devuelven transformados en emprendedores de startups tecnológicas".

Francisco también le envió una emotiva carta a los Reyes Magos donde le pide 3 cosas: “Que Cristina tenga fuerzas para combatir, que los argentinos aguanten y que recen por él”. Melchor, Gaspar y Baltazar le contestaron con una frase compuesta por una palabra de cada uno: “NO VUELVEN MÁS”

La carta, al igual que los pedidos, continúan. Aunque empiezan a mezclarse unos con otros de manera extraña: "Pido por una justicia independiente pero honesta, que entienda el cambio de época ya que la gente está cansada de la puerta giratoria en las comisarías y los juzgados. Pido porque Horacio se apiade de los porteños y deje de hacer veredas aunque sea por un rato. Qué se yo… si le agarra esa ansiedad irrefrenable que tiene, que salga a perseguir delincuentes con las pistolas Taser que está comprando Patricia Bullrich. Pero una vez que inaugure el Paseo del Bajo que afloje porque no damos más. Hablando del Bajo y aprovechándome de su bondad, ¿existiría la posibilidad de clausurar el histórico edificio de la CGT y transformarlo en una cervecería artesanal? Están de moda y le estaríamos dando una razón de ser a un edificio que perdió todo sentido. Tiene que ser creíble así no vuelve a la carga Moyano, que viene bastante tranquilo por ahora. Ni siquiera apareció en diciembre, así que manténganlo en calma por favor".

“Eu acredito que Deus todo-poderoso não permitirá que os comunistas voltem a governar no Brasil ou na Argentina. Se estamos dispostos a auyentar o peronismo, vamos a ter que usar este crucifixo duplo” escribió Bolsonaro en la carta que le envió a Macri

Intuimos que la birome se quedó sin tinta, porque hasta ahora venía escribiendo con color negro y a partir de aquí cambia al azul: "Pido porque la gente entienda que los aumentos de los servicios tienen que ver con un plan a largo plazo para que no haya más cortes de luz o el transporte público esté a la altura de los países desarrollados. Agradezco ver la llegada del Metrobus a La Matanza y otros lugares abandonados por décadas del conurbano. Pido porque me dejen de putear en colores hasta los mismos que me votaron, pero calculo que después de marzo ya se habrán olvidado. Pido por eso, por la Virgen María y por María Eugenia, que tienen un rol fundamental hasta que levante la economía. Pido por la sagacidad de Marcos Peña dado que lo voy a necesitar más lúcido que nunca en estas elecciones y por un Jaime Durán Barba renovado en su maldad. Conozco poca gente que disfrute tanto viendo sufrir al peronismo. Ni a mí me pasa. Les pido por Boca. Ya sé que no hacen milagros, pero lo tenía que intentar".

“Necesitamos más peronistas de Punta del Este como Juan Manuel. Lo veo con Isabel y hasta me dan ganas a mí de votarlo. Pido porque gane la interna así competimos en octubre, ya que será un placer enfrentarme a un compañero de asados en la Quinta de Olivos”

"Para terminar, quiero pedir de manera sincera por aquellos que sufren todo el día. Pero aquellos que sufren en serio. No hablo de los más humildes, sino de los kirchneristas. Luego de llevarse puesto todo lo que estaba a su alcance, desde las instituciones, la seguridad jurídica, las AFJP, el ANSES y el Congreso, hasta las esperanzas de la gente. Luego de chocar trenes, las empresas del Estado y el INDEC ¿ahora pretenden chocar el peronismo de manera definitiva, mezclando a Massa con Urtubey, a Pichetto con Manzur o a un Pino Solanas post tsunami con Leopoldo Moreau o Ricardito Alfonsín, en una especie de Porn Hub político donde la que mira desde afuera es Cristina? Sólo a gente que sufre el despoder de manera tan intensa se le puede ocurrir semejante disparate. Así que quiero finalizar esta breve carta con un pedido especial por ellos y por la gente, que al fin de cuentas es quien sufre las consecuencias". ¿Vieron que en el fondo Mauricio es un tipo sensible? Ustedes que dicen que es la Dictadura.

Fuente: Infobae