Saltó desnuda por el balcón para huir de los golpes del esposo

Una luchadora estadounidense de 27 años saltó por el balcón de su vivienda para escapar de los golpes que le estaba propinando su esposo, también experto en artes marciales mixtas.

Rachael Ostovich, quien fue víctima del maltrato de su esposo Arnold Berdon en reiteradas ocasiones, logró grabar una violenta pelea que tuvo con el hombre antes de saltar desnuda por una ventana del balcón de su casa para salvar su vida. Además, cámaras registraron el desesperante momento.

En el audio difundido, se puede escuchar al acusado amenazando de muerte a su esposa. "Te voy a matar. Estás hermosa y puedes conseguir a quien quieras. Te voy a a asesinar", dice el sospechoso En otro archivo, se puede ver a la mujer corriendo desnuda intentando salvar su vida.

En tanto, la víctima recordó: "Me golpeó repetidamente la cabeza, la cara, las costillas. No es la primera vez que lo hace. Me dejó inconsciente varias veces. Tuve que escapar por el balcón mientras tosía sangre y vomitaba". El acusado permanece en libertad y su juicio comenzará en las próximas semanas.

La mujer recibió gran apoyo de sus seguidores. La luchadora tiene casi medio millón de seguidores en Instagram

