El enojo de Nahir con su pretendiente: "Busca ser famoso"

Nahir Galarza parecía terminar el año con un romance en puerta. Pero lo que era una relación incipiente de dos jóvenes conociéndose, se vio interrumpida por una actitud que no cayó nada bien en la chica. Es que Matías Caudana, el joven que se presentó como su novio, fue entrevistado por una importante revista y esto desilusionó a Nahir.

"Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Hablamos por teléfono y nunca me importó lo que se decía de ella. No nos dimos ni un beso", dijo Caudana a Gente.

Y ante esto, la joven condenada a perpetua por matar de dos balazos a Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017 fue tajante: "No cumplió con su palabra. Me dijo que no iba a hablar con los medios. Siento que con esa actitud busca ser famoso y no conocerme".

Caudana tiene 20 años y fue absuelto en un juicio en el que su padre fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico. Su abogado, Augusto Lafferriere, contó que el chico no dará más notas.

"Me llamó para decirme que Nahir estaba enojada porque él había hablado con la prensa. Por eso decidió no dar más entrevistas. De hecho tienen que conocerse porque hasta ahora hablaron por teléfono y se vieron de pasada", confesó el penalista.

Galarza y Caudana se cruzaron durante una visita médica. Sólo se vieron de lejos pero los rumores de noviazgo se instalaron rápidamente. Eso hizo enojar a Nahir quien no sólo está ofendida por la "popularidad" que adquirió el joven por ser su pretendiente, si no que además niega que sea su novio.

"Lo vi una vez y fueron segundos. Además es mi vida privada. No soy una actriz. Ni soy de la farándula. Además no estoy enamorada ni lo estuve ni tengo novio. Eso es lo que puedo decir hoy", contó a Infobae.

