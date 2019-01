Para Michetti lo mejor que hizo en el Senado fue echar a 3500 personas

"Presidir el Senado es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio. Y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había, ¿a vos te parece, cien personas para cada senador? Era una barbaridad, por algo nadie se quejó", le dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti al periodista de InfoBae, Fernando Soriano, durante sus vacaciones en Cariló, en donde disfruta de los días de sol , descansa cuidando a su padre con Alzheimer y tiene de vecino a su amigo Luis Majul.



Frente al mar, Gabriela Michetti admitió, además de su satisfacción por despedir trabajadores en vez de generar trabajo digno, que no le gusta trabajar en el Senado que como "ni loca" volvería a ser legisladora le encantaría volver a acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial. "La verdad es que me gustaría seguir acompañando a Mauricio", confesó.

"Hicimos seis semestres buenos y después nos pasó lo de la economía".



Dentro de los grandes logros de su vicepresidencia Michetti enumeró: un proyecto para fomentar el trabajo de los artesanos del norte, "que hacen cosas maravillosas", el arreglo del edificio y por supuesto, los despidos.

En cuanto a la gestión de Cambiemos a nivel nacional siguió la tónica del "pasaron cosas" del presidente Mauricio Macri: "Hicimos seis semestres buenos y después nos pasó lo de la economía. Pero creo que la gente que está a favor del laburo, del esfuerzo y del mérito nos apoya todavía".

La vicepresidenta por el momento cree que Cambiemos está en condiciones de conseguir la reelección. "Tenemos posibilidades. Creamos la expectativa de hacer mucho y mejor, y en eso estamos", concluyó.

Fuente: Infonews