Castellano, en campaña, es todo amor

El intendente Luis Castellano recorrió ayer la obra de ampliación del Centro de Salud de Atención Primaria (CAPS N°10) “Verónica Sereno de Fontana” ubicado en barrio 2 de Abril. Acompañaron al Intendente, el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Jorge Bertram y el Gestor Territorial en Discapacidad, Marcelo Gieco.

El Barrio 2 de Abril está olvidado durante el resto del año, ahora en campaña el Intendente recuerda las necesidades de la gente del barrio.

Durante su recorrido por la obra, el intendente Luis Castellano dijo que, la del Centro de Salud de barrio 2 de Abril, “es una obra que los vecinos estaban esperando desde hace mucho tiempo, una necesidad del barrio y es uno de los centros de salud municipales más demandados por la gente.

Ahora nos preguntamos por que no fue necesidad desde el minuto uno de su gobierno?

El director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Jorge Bertram, expresó con respecto al avance en la obra del Centro de Salud “Verónica Sereno de Fontana” que “es muy importante potenciar la salud pública en la ciudad y más en este centro de salud del barrio 2 de Abril que era muy imperioso porque la demanda diaria es importante. Poder aportar, colaborar y en forma conjunta tomar decisiones para brindar la mejor salud pública para Rafaela es muy importante”.

Recordemos que ya en Febrero de este año, el Concejal Silvio Bonafede había expresado su desagrado y su enojo con respecto a la mala atención del Centro de Salud del Barrio, manifestando: "Cuando llegué al 2 de Abril, la médica (que es excelente y que tiene todo el derecho de tomarse vacaciones, porque le corresponden) no estaba. Bueno, pongamos una reemplazante. 'No conseguimos'. Bueno, querida Subsecretaria de Salud.... andá vos a atender. Cuando estaba de Director en el Hospital y no había pediatra, me ponía el guardapolvo e iba yo. Me encuentro que la enfermera no tiene una bacha para lavarse las manos, que el baño de discapacitados es un depósito, que tampoco hay un kinesiólogo porque está de vacaciones... Este es uno de los tantos ejemplos del 'si, si, si, pero no' que puedo dar", relató en su oportunidad Bonafede, en el diario La Opinion el día 07 de febrero de 2018.