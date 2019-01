Mauricio Macri confirmó que Cambiemos tendrá candidato propio en Neuquén, la primera elección de 2019

El presidente Mauricio Macri dio el visto bueno para que Horacio "Pechi" Quiroga, intendente de Neuquén, sea el candidato a gobernador provincial de Cambiemos para los comicios de este año. Será la primera competencia electoral importante que deberá sortear el oficialismo, que busca revalidar su gestión en todo el territorio nacional y ganar los distritos donde gobierna la oposición.

"Cambiemos va a tener su candidato en Neuquén, es casi seguro que va a ser el Pechi Quiroga", confirmó el mandatario en diálogo con la emisora provincial LU5 AM 600.

Neuquén será la primera provincia en elegir a su gobernador en un disperso calendario electoral, donde 17 distritos separaron la elección local de sus autoridades de la pelea presidencial.

En ese esquema, el 10 de marzo se definirá quién será el futuro mandatario mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) -y sin primarias obligatorias-, donde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) mantiene su hegemonía desde el retorno de la democracia.



En la pulseada local, hay tres candidatos que son los favoritos: el gobernador Omar Gutiérrez (MPN) que irá por su reelección, el radical Horacio "Pechi" Quiroga y el ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que competirá por Unidad Ciudadana Frente Neuquino, la coalición que aglutina a todo el peronismo local.

Sobre la contienda provincial, Mauricio Macri señaló a Quiroga como su hombre en Neuquén "más allá de que trabajamos codo a codo con Gutiérrez" en temas como los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales de Vaca Muerta. En la práctica, el gobernador actual es un aliado en la gestión de Cambiemos.

"Transformamos Vaca Muerta de una promesa a una realidad. Es muy importante lo que ha pasado en estos dos años", destacó el jefe de Estado sobre el trabajo de Gutiérrez.

Acerca del área energética, un rubro clave para el desarrollo económico de Neuquén, el presidente aseguró que la renuncia de Javier Iguacel como titular de esa cartera "no impacta" en el sector. "Venía en la misma línea que teníamos con (Juan José) Aranguren y que va a seguir (Gustavo) Lopetegui sobre la revolución de la energía, porque un país que no tiene energía propia es débil. Queremos depender lo menos posible de la importación", opinó.

En esta línea, Mauricio Macri explicó las causas de la dimisión y adelantó que no habrá más cambios en el Gabinete. "A veces la gente se cansa de batallar todos los días porque no todos colaboran. No todos quieren que la Argentina mejore y eso exige un trabajo adicional", concluyó.

Con información de www.infobae.com