Andrea del Boca y Julio De Vido, cerca del juicio oral por irregularidades en el contrato de “Mamá Corazón”

El juez federal Sebastián Ramos le pidió al fiscal Gerardo Pollicita que dictamine si Andrea del Boca, Julio De Vido y otros ocho procesados por el delito de "defraudación contra la administración pública" deben ser sometidos a juicio oral y público, a raíz de las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela "Mamá Corazón" y de otras producciones audiovisuales, financiadas por el disuelto Ministerio de Planificación.

El juez Ramos ya procesó, a mediados del año pasado, al ex ministro kirchnerista De Vido como autor del delito de defraudación y le trabó un embargo por $ 60 millones; mientras que la actriz y productora fue procesada como "partícipe necesaria", al igual que el entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por $ 50 millones y $ 60 millones, respectivamente.

Luego la Cámara Federal confirmó esos procesamientos y el juez Ramos ordenó la "inhibición general de bienes" para los 10 procesados.

En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que "la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca". Y agregó que eso respondió a una "voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes".

Es que la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.

Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, cuando el actual gobierno suspendió la ejecución de ese contrato. De hecho, A+a ya había cobrado el 76% de una novela que nunca se terminó; mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.

El fiscal Pollicita debe dictaminar si también eleva a juicio oral a los otros procesados por el juez Ramos: Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM; Liliana Mazure, ex titular del INCAA; Nadia Jacky, directora de Tostaki (por la serie El Pacto); Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, secretarios de la UNSAM; y los ex funcionarios K Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.

