Panorama Político

CASTELLANO EN VACACIONES

En una semana el intendente, Luis Castellano se irá de vacaciones hasta fin de mes junto a su familia. No sólo buscará descansar y desconectarse de una exigente agenda de trabajo que le plantea actividades de lunes a viernes pero también los fines de semana. Siempre destaca que eligió ser intendente y que le apasiona trabajar por la ciudad. Pero el 22 de febrero vence el plazo para la presentación de listas. Y por tanto no tiene demasiado margen. ¿Qué hacer? Con siete años en el cargo, tiene un nivel de conocimiento muy alto entre los rafaelinos, pero eso no garantiza la victoria el 16 de junio cuando se realicen las elecciones generales.



A decir verdad, el justicialismo rafaelino no tiene otro candidato como Castellano. Es su mejor carta si pretende mantener el dominio en las urnas que ejerce desde 1991 en la categoría de intendente. Claro que si Cambiemos confirma la abundante cosecha de votos de 2017 puede ganar, por tanto el actual titular del Departamento Ejecutivo podría quedar como el "padre de la derrota"... O bien el Frente Progresista asociado a Rafaela Puede Más, el partido vecinalista de Fernando Muriel, puede dar pelea e incluso emparejar las intenciones de voto una vez que la campaña tome vuelo.



De todos modos, a esta altura todo es una incógnita. ¿Quién será el próximo intendente de Rafaela? Habrá que esperar hasta el 16 de junio...



"La decisión sobre mi candidatura la tomaré en las vacaciones" dijo Castellano la semana pasada en una entrevista con Radio Galena. "Se necesita charlar tranquilo con la familia. Para emprender otros 4 años (que son 5, porque me queda uno de gestión) necesitas planificarlo, el apoyo de tu familia, cuáles son los sucesos que se van a dar en mi familia. Mi hija termina en la secundaria, se va a Córdoba, otro termina el año que viene. Entiendo de la necesidad política, la veo. Sé que hay que jugarse todo para retener la Intendencia y que Omar Perotti sea el Gobernador de la Provincia. Desde el lugar que lo tenga que hacer, lo voy a hacer. Pero también necesito un tiempo para discutirlo con mi familia. Para mí eso es muy importante", expresó.

VAN POR LA INTENDENCIA

A 50 días del cierre de listas reina la timidez de aquellos que tratarán de ser intendente de Rafaela desde el 10 de diciembre de este año. Hasta ahora confirmaron que juegan en esta elección el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel con el partido vecinalista Rafaela Puede Más y con apoyo del Frente Progresista, el dirigente de Cambiemos, Mauricio Basso y el abogado Carlos Zimerman, por parte del espacio Recuperemos Rafaela -no está decidido en hacerlo dentro de Cambiemos-. El radical Leo Viotti dio todas las señales de construcción hacia adentro para lanzar su candidatura, pero no lo ha confirmado públicamente. Lo de Luis Castellano ya está dicho más arriba. Oscar Gasparotti dijo que disputará la intendencia por Cambiemos.

No pocos espacios continúan en pleno armado, pero al menos hasta aquí con escasa visibilidad.

Recientemente apareció "Ciudad Progresista" que nuclea a dirigentes menores de 40 años identificados, la mayoría, con el socialismo como Sebastián Barello entre otros.



De ahora en adelante, todos irán apareciendo. Algunos para confirmar sus aspiraciones y otros quizás sin recursos o con pocas adhesiones desistan de competir.

LIFSCHITZ, EL INDECISO

Mientras aún le dura la frustración por no haber logrado la reforma de la Constitución de Santa Fe con la cláusula de la reelección, Miguel Lifschitz, sueña con proyectarse al escenario de la política nacional y liderar un espacio alternativo más allá de la grieta entre Macri y Cristina para romper la polarización. Otra vez se instaló como "progresista" junto a dos figuras conocidas pero con escaso capital político en términos de votos, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. No irá lejos en una coalición de este tipo. Por eso busca hacerse un lugar en la mesa del peronismo federal aunque no le será fácil porque en ese lugar ya hay pesos pesados nada dispuestos a ceder terreno. Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey confluyen en esta alianza casi forzada de dirigentes no kirchneristas.



Un día después de rechazar sumarse a las filas de Cambiemos tras una invitación de Martín Lousteau, el santafesino no descartó ser parte de un frente electoral con el Frente Renovador de Sergio Massa, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y los gobernadores del PJ agrupados en Alternativa Federal. Las tratativas con Argentina Federal quizás se traduciría en un espacio más amplio que logre "romper la polarización" entre el kirchnerismo y el macrismo. Nada está dicho, pero en la ciudad de Santa Fe sugieren que Lifschitz terminará en lo seguro: será candidato a diputado provincial en la lista del Frente Progresista, acompañando a Bonfatti.



Mientras tanto, procura tener aire en radios y canales de televisión porteños para ganar en posicionamiento y visibilidad. Sin licencia al menos en el verano, hoy estará en San Nicolás para participar de un encuentro de Juventudes Socialistas en tanto que la próxima semana se reunirá en la Ciudad de Buenos Aires con empresarios y encuestadores. En su entorno, se dice que en la primera semana de febrero deshojará la margarita y tomará una decisión.

¿BONFATTI - MICHLIG?

Antonio Bonfatti se inscribió en diciembre en la carrera por volver a ser gobernador de Santa Fe. Queda por resolver su compañero de fórmula aunque debería ser radical, del espacio NEO que tiene como principales espadas al esperancino Carlos Fascendini, a Felipe Michlig o a Maximiliano Pullaro, el ministro de Seguridad que extrañamente sigue en el cargo pese a su opaca gestión.



Al ex gobernador y actual titular de la Cámara de Diputados le convence la idea de que su compañero de fórmula sea Michlig, del departamento San Cristóbal, el único que pudo ganar el año pasado el Frente Progresista en la elección de diputados nacionales.



De todos modos, otros le insisten en que debería ser mujer la candidata a vicegobernadora por el Frente Progresista.

CALVO Y...

El senador provincial, Alcides Calvo, buscará la reelección -otra más- en los comicios de este año. La decisión está tomada: la suplente en su lista será una mujer del departamento. Aunque, se asegura, hay más de una candidata para esa vacante.

