Zimerman pedirá a la Justicia que investigue la obra pública municipal

Ya en el traje de candidato a intendente de Rafaela, el abogado Carlos Zimerman anticipó que seguridad, tránsito, vivienda y educación serán los pilares de su plataforma electoral a la vez que está decidido a hacer una fuerte apuesta a la transparencia hacia atrás para investigar las inversiones en obra pública desde 2011 y también hacia adelante para someterse a controles de un tribunal de cuentas que considera crear en caso de ganar las elecciones y gobernar la ciudad desde diciembre próximo.

"Estamos sorprendidos por el crecimiento que hemos tenido desde que salimos a la opinión pública hace 30 días, aunque venimos trabajando hace cinco meses para este proyecto. La gente nos apoyaba bastante, por eso decidimos lanzarnos, con la meta de terminar con la hegemonía de (Omar) Perotti y (Luis) Castellano", expresó al disparar el primer de sus dardos. Y el segundo fue en dirección a un antiguo aliado: "Creemos que Cambiemos y en especial el concejal Leo Viotti, que lograron un enorme espaldarazo de los rafaelinos en la elección de 2017, no cumplieron con las expectativas creadas. Y aclaro que lo apoyé a Viotti ese año. Y al día siguiente de haber ganado ya estaban anticipando que querían hacer en el 2019, como candidatos a intendente. Se veían muy arriba. Yo los critiqué en ese momento. Nosotros tenemos una posición más enérgica, a la ciudad hay que cambiar con propuestas y con decisiones. La oposición actual se ha diluido".

Zimerman visitó LA OPINION junto a los candidatos a concejales de su espacio "Recuperemos Rafaela", Carlos Landriel, Claudia Gariglio, Daniel Cabral Ponce y Fiorella Cabral. "Tenemos un gran compromiso con la ciudad, estamos entusiasmados porque en las encuestas que tenemos nos dan muy bien, nos posicionan luchando palmo a palmo" dijo optimista.

Al volver sobre la actual administración municipal, el abogado adelantó que "el 4 de febrero, al terminar la feria judicial, voy a presentar en Fiscalía un pedido para que se investigue la obra pública durante la gestión de Castellano como intendente, desde el 2011 hasta la actualidad ya que no prescribió, pues hay cosas que no cierran, hay CUIT y unión de empresas contratistas que no están claros". En este sentido, detalló que "un grupo de abogados tiene a cargo esta tarea, con el asesoramiento de un alto ex funcionario judicial de la provincia de Buenos Aires especializado en obra pública, queremos que el Ministerio Público de la Acusación investigue a fondo si se cometieron hechos ilícitos".

Zimerman consideró que "actualmente la Municipalidad se autoaudita, me parece que si la secretaria de Auditoría y Control encuentra falencias denuncie a sus jefes, esto no está bien". "Si tenemos la posibilidad de estar en la Intendencia, voy a promover un tribunal de cuentas. No le podemos tener miedo al presupuesto de un organismo de este tipo cuando estamos dando transparencia a la Municipalidad que tiene un presupuesto de 1.700 millones de pesos. Debe estar presidido por un miembro de la oposición, no tengo problemas que me controle mientras me deje gobernar", agregó.

Decidido a definir un perfil independiente en la campaña, Zimerman cuestiona tanto al oficialismo como la oposición. "No sabemos por qué los concejales de la oposición, teniendo mayoría, no controla al Ejecutivo", señaló. "El Concejo en una actitud perezosa le aprobó al Intendente el Presupuesto 2019 sin estudiarlo a fondo. En tres meses no pudieron analizarlo y como se querían ir de vacaciones lo aprobaron en la última sesión. Y le dieron a Castellano la posibilidad de redireccionar partidas hasta 499.000 pesos sin pedir permisos", planteó con tono crítico.

- Hace un mes dijo que se candidatea dentro de Cambiemos. ¿Es así?

- Estamos abiertos a todos. Nosotros queremos recuperar Rafaela. Si hay un ámbito político que nos de la posibilidad, que nos apoye y que respete nuestra forma de pensar, vamos a estar ahí. No puedo asegurar que sea dentro de Cambiemos. Particularmente tengo diferencias con Cambiemos no solo en Rafaela, sino a nivel nacional.

- ¿Cuáles serán los ejes de su campaña?

- Seguridad es el primero. Aspiro a copiar el modelo del Municipio bonaerense de Tres de Febrero, que modernizó el centro de monitoreo e instaló más cámaras con lo que bajó el 80% el delito. Todo hecho con fondos propios. Permite bajar el delito, controlar el tránsito e incluso que vecinos no tiren basura en lugares públicos. La GUR es la mano derecha de la política de seguridad, aunque hay que incrementar 30% la planta de agentes de este organismo, darles más móviles, motos y bicicletas. Y darle la posibilidad de que los efectivos tengan gas pimienta para defensa. El gremio no se puede oponer. El empleado de la GUR no es una maestra jardinera, tiene otro rol muy diferente. El tránsito es el segundo. Si bien fue el caballito de batalla de la primera gestión de Castellano después se diluyó. Hoy el tránsito en Rafaela es caótico. Los controles deben ser desde la periferia al centro y no al revés como es ahora. Y en esta materia, el empedrado debe permanecer en torno a la Plaza 25 de Mayo a modo de homenaje a los pioneros, después las otras calles que están en buen estado seguirán hasta que se deterioren, luego hay que repavimentar. Y las que están mal ahora, hay que asfaltar porque Rafaela debe modernizarse.

- ¿Qué propone en vivienda y educación?

- Rafaela necesita construir en los bulevares más edificios. Son inversiones que no se hacen por la máquina de impedir que es la Municipalidad. Vamos a cambiar esto. Y además impulsamos planes de vivienda sociales municipales. No es cuestión de regalar, sino de diseñar una política inteligente. Respecto a educación, Rafaela necesita mínimamente tres jardines maternales, con horarios más amplios y que atiendan todo el año mediante sus comedores. Porque las pancitas no se toman vacaciones.

