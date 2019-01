"Fuck your opinion", dice la frase que se tatuó la rubia en su pierna.

Sol Pérez está haciendo temporada en Mar del Plata y, tal como hizo desde que irrumpió en las redes sociales, no duda en publicar en su cuenta de Instagram fotos y videos mostrando su cuerpo.

Esta vez, tal vez haciendo frente a quienes la critican por las fotos de su cola que suele postear, la rubia mostró su último tatuaje con una sugerente foto: “Fuck your opinión”, (No me importa tu opinión) fue la frase que se grabó justo debajo de su glúteo derecho.