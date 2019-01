La desgarradora historia de Mariana de Melo: “Perdí 7 embarazos antes de mi hija”

Mariana de Melo bautizó a su hija Lupe hace muy poquito y fue noticia porque la madrina de la beba es nada más ni nada menos que Evangelina Anderson, una de sus más íntimas amigas.

Lo cierto es que la modelo, después de haber sufrido un accidente que casi termina con su vida, tuvo muchos problemas para concebir a su primera hija y pensó que no iba a poder ser mamá.



Por primera vez, Mariana de Melo contó su terrible historia: su fuerte historia de vida: “Le dije a mi marido que no podíamos continuar con la relación porque él tenía el deseo de ser padre y yo no iba a poder ser madre. Cuando se lo planteé me dijo que me quedara tranquila, que íbamos a luchar”.

Además, reveló un detalle que hasta el momento nadie sabía: “Yo perdí siete embarazos antes de tener a Lupe y fueron muy duros. Cuando me quedé embarazada de Lupe, Evangelina vino a la Argentina y fue a pedir por la continuidad de mi embarazo a San Ramón. Y acá está Lupe. Fue como un milagro y muy emocionante”.

Después de contar su relato, dejó un mensaje muy esperanzador para todas aquellas mujeres que no pueden ser madres: “Todo en la vida se puede”