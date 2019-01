Sorpresa: esta exparticipante de Gran Hermano ocultó su embarazo y ahora mostró a su hijo

La exparticipante de Gran Hermano 2011 que se convirtió en mamá fue Coty Álvarez. La modelo dio a luz a Tiziano el 29 de diciembre pasado, en el Sanatorio Mater Dei. El bebé es el primer hijo que tiene con el empresario Martín Fascetto, dueño del Diario Popular.

Coty compartió las primeras imágenes de su hijo en su cuenta de Instagram. Conmovida por su llegada, expresó: “Y así nací, mi primer día fuera de la panza de mamá, me adelanté dos semanitas porque no aguantaba las ganas de conocer a mamá #tizi. #38semanas #embarazo #maternidad #mamaprimeriza #puroamor”.

Más tarde, publicó una de las primeras fotos del bebé, recién llegado a casa. “Acá mi primer día en casa muy relajado… Ay por favor Mi bomboncito me tiene loca, no puedo despegarme, no puedo dejar de sentir tu olorcito, sentir el olorcito a tu respiración me tiene loca de amor y ¡¡lo mimoso que sos!! Estalló de amor”, escribió.

En medio del embarazo, Coty se separó de su pareja. “Fue duro al principio verme sola y embarazada. Me puse muy sensible y no paraba de llorar. Me calmó lo que me dijo, que me iba a acompañar y que tiene muchas ganas de ser papá. A mí me hace feliz darle su primer hijo biológico, porque supuestamente él no podía tener hijos”, había declarado en diálogo con Paparazzi. Quizás ese haya sido el motivo por el que la modelo mantuvo un bajo perfil durante su dulce espera.