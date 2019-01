“50 sombras de…”: el nuevo desafío de Ricky Martín

Ricky Martín, tiene tres hijos, los mellizos Mateo (10) y Valentino (10) y la beba, Lucia. El año pasado, ya se decía que el cantante y su esposo, el pintor sueco-sirio Jwan Yosef, querían ser padres de una nena para que sea parte de su familia. No obstante, el rumor se volvió cierto. De la nada, y a horas de celebrar el Año Nuevo, la pareja anunció que fueron padres de una bebé. “Se llama Lucía”, escribió el cantante desde su cuenta de Instagram.

El puertorriqueño nacionalizado español, tuvo a los mellizos el 6 de agosto de 2008 después de una subrogación de vientre. Hace unos días compartió por las redes sociales, junto a una foto que muestra parte del rostro de la niña y sus manitos agarradas a las de sus padres, que Lucía es la nueva integrante de la familia Martin-Yosef. En la publicación, también reveló el nombre de la niña: Lucía Martin-Yosef.

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas”, expresó Ricky Martín, quien cumplió años el 24 de diciembre pasado.

De esta manera, Lucía se es la primera mujer de la familia del boricua. Y por lo que parecería, la bebé no deja dormir mucho a Ricky Martín. El día de hoy confirmó este hecho subiendo una foto de él con ojeras. “50 shades of dark circles under my eyes~

#YESFILTER #sleepdeprivation #happy”, escribió junta la imagen.